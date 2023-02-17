الحديد: شباب الأردن سيبقى منافسا.. وجاهزون للبطولة العربية

مهند جويلس – أكد المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، أن فريقه جاهز للمنافسة على الألقاب للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد أن أعلن النادي عن تعيينه مدربا للفريق خلفا لوسيم البزور.

وبين الحديد في أول تصريح صحفي له بعد العودة لشباب الأردن عبر “الغد”، أنه متحمس للعودة لتدريب الفريق الذي كان سببا في إبرازه للكرة المحلية على الصعيد التدريبي، ومنها خاض تجارب محلية وخارجية خلال السنوات الماضية.

وأضاف: “رغم الظروف المالية الصعبة التي مر فيها فريق شباب الأردن خلال المواسم الماضية، والاعتماد على أبناء النادي، نرى بأن الأسماء المتواجدة مع الفريق حاليا، قادرة بالمنافسة على الألقاب كما جرت العادة في كل موسم، ولن نخرج من دائرة المنافسة في مختلف البطولات المحلية”.

ولفت الحديد إلى أن جهازه المعاون سيتكون من المدرب العام هشام أبو فروة، ومدرب حراس المرمى أحمد أبو ناصوح، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية وصفي السعودي، مع اكتمال باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “رفضت في الفترة الماضية العديد من العروض الخارجية، بسبب الطلب مني القدوم وحيدا للفريق دون طاقمي المعاون، وهو ما حصل معي إبان تدريبي لفريق الوحدة السعودي، ولا أريد تكرار ذلك الخطأ من جديد، لذا فضلت أخذ قسط من الراحة بعد الفترة التي قضيتها مع الفيصلي، ورفضت أكثر من عرض محلي للسبب ذاته أيضا”.

وكشف الحديد عن رغبته الكبيرة في مواصلة الإنجازات على الصعيد المحلي مع فريقه الأم شباب الأردن، وذلك بعد أن نجح بشكل واضح في تجربته المحلية الأخيرة مع الفيصلي.

وأبدى الحديد جاهزيته وفريقه لخوض البطولة العربية من الأدوار التمهيدية، في حال وجه اتحاد الكرة الدعوة لناديه إذا اعتذر نادي الحسين إربد.

وزاد: “لدينا ذكريات جميلة مع فريق شباب الأردن بالبطولة العربية، وذلك بعد أن أقصينا في النسخة التي أقيمت في العام 2019 حامل لقب النسخة التي سبقتها فريق النجم الساحلي التونسي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا، وننتظر خلال الأيام المقبلة الكشف عن مصيرنا في المشاركة من عدمها، والتي تعد تحضيرا مميزا للبطولات المحلية في حال أتيحت لنا فرصة تمثيل الوطن بها مجددا”.

وبين الحديد أن شباب الأردن سيباشر تدريباته مطلع شهر آذار (مارس) المقبل تمهيدا للمشاركة في البطولات المحلية وأولها بطولة الدرع خلال شهر أيار (مايو) المقبل، مفيدا بأن التدريبات قد تنطلق الأسبوع المقبل في حال مشاركة فريقه بالدور التمهيدي للبطولة العربية.

واستطرد: “يملك شباب الأردن العديد من المواهب القادرة على تقديم صورة تليق بحجم النادي وعراقته، وأصبحت لديها خبرات كافية بمواجهة لاعبين أكبر سنا، ولن تشكل مشكلة حرمان النادي من التسجيل عقبة في الوصول لأهدافنا التي نتطلع إليها، وهناك نية لدى مجلس إدارة النادي بحل مشكلة الحرمان من أجل العمل على استقطاب بعض اللاعبين من خارج أسوار النادي”.

وكشف الحديد أن هداف الفريق المهاجم البرازيلي دوجلاس انتهى عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي، وأن هناك نية لدى الطرفين بتجديد عقده لموسم آخر، موضحا بأن مواطنه المدافع كارلوس ما يزال عقده ساريا للموسم الجديد.

وأشار الحديد إلى أن فرق الفيصلي، الحسين إربد والوحدات تستعد بصورة جيدة للموسم المقبل، من خلال إبرام الصفقات من أجل المنافسة على البطولات، مبينا بأن عودة الأجندة المحلية للنظام الجديد هو القرار الأفضل لمصلحة الكرة المحلية من أندية، مدربين ولاعبين.

الجدير بالذكر أن الحديد هو أول مدرب أردني يقود فريق في دوري المحترفين السعودي، وذلك بعد أن أشرف على قيادة فريق الوحدة في الموسم 2021/2020، قبل أن يشرف على قيادة الفيصلي في أواخر الموسم المحلي في العام 2021، ويتوج معه بلقب الكأس في نهاية الموسم، قبل أن يفتتح معه الموسم التالي بالظفر ببطولة الدرع.