الحديد مدربا عاما لفريق الوحدة السعودي 

عمان-الغد- وقع المدرب محمود الحديد اليوم السبت ، الكترونيا على كشوفات نادي الوحدة السعودي للعمل مدربا عاما لفريق كرة القدم الذي يلعب في مصاف أندية المحترفين.

وكشف الحديد في تصريح لـ”الغد” عن مفاوضات جرت في الأسابيع الماضية، انتهت بالتوصل لاتفاق حيث جرى التوقيع اليوم السبت بانتظار المغادرة يوم غد الأحد الاحد الى السعودية لمباشرة العمل.

وأوضح الحديد، الذي اشرف الموسم الماضي على تدريب فريق شباب الأردن، أنه سيعمل مدربا عاما إلى جانب المدير الفني البرتغالي.