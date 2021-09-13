الحديد مديرا فنيا للفيصلي خلفا للسوري عقيل

عمان-الغد- قررت إدارة النادي الفيصلي تعيين محمود الحديد، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني السوري محمد عقيل الذي غادر الفريق.

وجاءت هذه الخطوة بعد خسارة فريق الفيصلي أمام فريق شباب الأردن بنتيجة 0-2، في المباراة التي جرت أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

واعرب الحديد في تصريح لـ”الغد” عن تفاؤله بإمكانية تصحيح مسار الفيصلي في المرحلة المقبلة، رغم التحديات والعوائق.

وكشف الحديد عن تعيين عمار الزريقي مدربا عاما، وقيس معمر مدربا للياقة البدنية إلى جانب استمرار احمد ابو ناصوح مدربا لحراس المرمى.

واضاف: تم الاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار التوقيع الرسمي عند السادسة من مساء اليوم الاثنين.