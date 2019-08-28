الحديد والبنزرتي يؤكدان إحترام المنافس قبل الموقعة العربية

مصطفى بالو

عمان- “العزيمة والتحدي سلاح شباب الأردن“، بهذه الكلمات تحدث المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق الريجنسي اليوم، بشأن المباراة التي تجمع شباب الأردن وضيفه النجم الساحلي التونسي عند الساعة السابعة مساء يوم غد الخميس، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.

وأشار الحديد إلى أن لاعبي فريقه يتسلحون بالهمة والمعنويات العالية، مبديا احترامه للمنافس الذي وصفه فريق كبير وله صولاته وجولاته، مشددا أن لاعبي شباب الأردن يتحدون الصعوبات والمعيقات رغم “شراستها” ماليا وفنيا لغياب المنافسات وغياب الفرق المحترفة الجاهزة في اللقاءات الودية التي خاضها الفريق تحصيرا لهذه المباراة.

وأضاف:”نعرف الكثير عن الفريق المنافس، وهو فريق منظم من النواحي التكتيكية، وقوي من النواحي الفردية والمهارات الفردية، وجهزنا الفريق تبعا لبيانات الرصد الفني التي جمعناها، ونعيش في معسكر داخلي لزيادة تركيز لاعبينا في هذه المباراة، صحيح نعاني من غيابات مؤثرة خاصة في الشق الهجومي، وكسبنا ورقة المدافع يوسف الألوسي الذي اصبح جاهزا لمشاركتنا هذه المباراة رغم احترافه، إلا أن ثقتي كبيرة بجميع لاعبي الفريق”، وهو ما اكده قائد الفريق يوسف النبر الذي اكد ان الشباب سيحاربون حتى الدقيقة الاخيرة، مشيرا إلى ان تركيز لاعبي الفريق ينصب بتحقيق نتيجة طيبة في المباراة التي تقام على أرضنا، مؤكدا ان الفريق ينطلق من احترامه للمنافس وسمعته الإفريقية وإنجازاته العربية”.

البنزرتي: جميع الفرق الصعبة

من جانبه، قال مدرب النجم الساحلي التونسي فوزي البنزرتي: “أرى أن جميع المباريات تحتاج ذات التركيز، وتحمل نكهة الصعوبة، ولا نستهين بأي فريق، ونحترم منافسنا شباب الأردن، واعترف أن ضيق الوقت، وخوض الفريق مباريات مهمة على الصعيدين التونسي والإفريقي، منعنا من رصد فريق شباب الأردن بالشكل المطلوب، لكن ننطلق الى اي مباراة من احترامنا وتقديرنا لقوة المنافس، وبالتأكيد قدما الى عمان بتقديم مباراة تليق بسمعة حامل اللقب، والعودة بالنتجية التي نطمح لها”.

يذكر تم خلال الاجتماع الفني الذي سبق المؤتم الصحفي، وترأسه مراقب المباراة السوري توفيق سرحان، بحضور طاقم الحكام السعودي وممثلي الفريقين، مناقشة تعليمات البطولة، ومراجعة كشوفات الفريقين والتأكد من أهلية اللاعبين، وتثبيت الزي الرسمي للفريقين.

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