الحديد والعساف لـ”الغد”: مسؤوليتنا الحفاظ على “النسر الأزرق” محلقا في سماء البطولات

مهند جويلس

عمان – أكد المرشحان لرئاسة النادي الفيصلي نضال الحديد وسليمان العساف، سعيهما لخدمة هذا الصرح الكبير، مؤكدين أن الفوز بهذا المنصب يشكل حملا ثقيلا يحتاج إلى جهد كبير لابقاء “النسر الأزرق” محلقا في سماء البطولات.

وأعلن الحديد والعساف ترشحهما لرئاسة النادي، بعد فترة من عمل للإدارات المؤقتة، بانتظار فيما إذا كان هناك شخصيات أخرى ترغب في الترشح لمنصب رئيس النادي الفيصلي.

ولم يتحدد موعد إجراء الانتخابات، رغم التوقعات بعقدها خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، علما أن النادي الفيصلي أدارته لجنة مؤقتة في شهر آب (أغسطس) الماضي برئاسة سالم أبو قاعود، قبل أن يتسلم الرئيس الحالي للهيئة الإدارية المؤقتة نضال الحديد رئاسة النادي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويحقق إنجازا بسرعة قياسية تمثل في إحراز لقب الكأس.

ولم يكشف الرئيس الأسبق للنادي بكر العدوان لغاية اللحظة عن موقفه من الترشح، بعد أن تولى رئاسة النادي منذ وفاة والده الشيخ سلطان العدوان أواخر العام 2018 ولغاية العام الماضي، ليبقى باب ترشحه للرئاسة مفتوحا.

ويعد الفيصلي أقدم الأندية الأردنية وأعرقها في رياضة كرة القدم، الرياضة الأولى والوحيدة الذي يمارسها النادي من العام 1936، منفردا بزعامة الألقاب المحلية بواقع 34 بطولة دوري، و21 لقب كأس، و17 لقبا ببطولة السوبر، مقابل 7 بطولات درع، إضافة إلى نيله لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في مناسبتين عامي2005 و2006.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة في الفيصلي ما يقارب 1500 عضو، بعد أن تم فتح باب التسجيل للجماهير للانتساب لعضوية النادي خلال الأشهر الماضية.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة والمرشح لرئاسة النادي نضال الحديد، أن رئاسة النادي الفيصلي في الفترات الحالية، تعد حملا ثقيلا بسبب المشاكل والصعوبات التي تمر بها الأندية.

وأوضح الحديد في حديثه لـ “الغد”، أن جائحة كورونا والاحتراف تركا إرثا ثقيلا على الأندية المحلية، بما فيها الفيصلي الذي يعاني من مديونية تصل إلى مليون و750 ألف دينار، مؤكدا بأن الإدارة المؤقتة سددت ما قيمته نصف مليون في الفترة الماضية، إضافة إلى عدم مطالبة أصحاب الأموال لعدة أسباب.

وأضاف: “رئاسة النادي ليست مطمعا بالنسبة لي وهو شرف كبير، وإصرار عدد كبير من الجماهير على بقائي كرئيس للنادي هو ما دفعني لاتخاذ القرار في الأيام الماضية بالترشح.

ولفت الحديد إلى توجه النادي لممارسة أكثر من رياضة في المستقبل، وعدم حصر النادي بلعبة الكرة، وذلك بعد أن طرح الموضوع على طاولة الإدارة المؤقتة سابقا، مفيدا بأن النادي سيدرس التوجه لممارسة كرة السلة للرجال، والدخول في عالم كرة القدم النسوية، من أجل إثراء الحضور في كافة المحافل بحسب وصفه، وذلك بحسب إمكانيات النادي المادية.

واستطرد: “هناك 400 شخص تقدم للعضوية منذ إعلان ترشحي لرئاسة النادي، وهو ما يحملني مسؤولية كبيرة لاحقا، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأرى بأن فريق الكرة في الموسم الحالي قادر على المنافسة وبقوة على الألقاب المحلية والفوز بها، نظرا للأسماء الذي يمتلكها، ونتمنى التوفيق في اختيار المحترفين الأجانب.

بدوره، قال عضو الهيئة العامة والمرشح لرئاسة النادي الفيصلي سليمان العساف، إن هدفه الرئيسي من الترشح لمنصب الرئيس هو خدمة النادي، مشيرا إلى أنه وأعضاء الهيئة العامة للنادي دائما يبحثون عن المحافظة على استمرار الفيصلي في القمة.

وبين العساف أن النادي عانى خلال السنوات الماضية من العديد من الأخطاء التي أدت إلى تقديم استقالته على طاولة مجلس الإدارة، موضحا بأن الدور الإداري في الأندية، من أهم الأمور التي تؤدي إلى نجاحه أو فشله.

وواصل: “هدفنا في المرحلة المقبلة تحقيق نتائج متميزة في البطولات المحلية، اهتماماتنا مرتبطة بكرة القدم فقط، وهو ما أوصانا به الرئيس السابق سلطان العدوان الذي طالب دوما بأن يبقى الفيصلي في القمة”.

وكشف العساف أن النادي الفيصلي يمتلك خصوصية مختلفة عن بقية الأندية المحلية، باعتباره أعرق الأندية وأكثرها شعبية، متمنيا بأن تسود المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإدارات المؤقتة تقوم بعملها على أكمل وجه لما فيه من مصلحة للنادي، موضحا بأن مديونية النادي هي من مسؤولية الإدارة المؤقتة برئاسة المهندس نضال الحديد في الفترة الحالية، وأن فتح باب العضوية مؤخرا كان لصالح النادي بشكل عام، وليس لشخص على حساب الآخر.