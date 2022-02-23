الحديد يتحدث عن إنجازات “المؤقتة” ويتجه للاستقالة

خالد الخطاطبة

عمان- يعقد رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي نضال الحديد، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن إنجازات اللجنة خلال فترة تسلمها مهام عملها منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى الآن. وسيكشف الحديد عن العديد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالنفقات المالية، وتسديد شكاوى اللاعبين، ودعم الفريق الأول بالمستحقات المالية، وغيرها من التفاصيل.

ووفق المعلومات، فإن الحديد يتجه لتقديم استقالته من منصبه، خلال المؤتمر الصحفي، وذلك احتراما لكونه مرشحا لرئاسة النادي في الانتخابات التي لم يحدد موعدها حتى الآن.

يشار إلى أن مجموعة من محبي النادي الفيصلي، ربما يتواجدون اليوم في المؤتمر الصحفي، للمطالبة باستمرار الحديد في رئاسة اللجنة المؤقتة، للحفاظ على استقرار النادي.