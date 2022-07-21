الحديد يفتتح بطولة غرب آسيا الثانية للأندية للبوتشيا

أفتتح المهندس نضال الحديد أ بطولة غرب آسيا الثانية للأندية للبوتشيا والتي ينظمها نادي مادبا.

جاء ذلك خلال رعايته حفل الافتتاح الذي احتضنته صالة الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين في مقر اللجنة البارالمبية الأردنية مساء اليوم الخميس، حيث أكد خلال الافتتاح على دعمه لأنشطة اللاعبين ذوي الإعاقة.

وحضر حفل الافتتاح كل من رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية أ.د. حسين أبو الرز وأمينها العام مها البرغوثي ومساعد الملحق في السفارة السعودية السيد إبراهيم عبد اللطيف، ومن العلاقات العامة في السفارة مشعل الحويطي، ورؤساء الوفود المشاركة ، والناشط الإجتماعي لذوي الإعاقة المعروف في السعودية السيد علي الناصر، ومندوب قناة الإخبارية السعودية فهد العنزي.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس نادي مأدبة واللجنة المنظمة للبطولة عمر نجادا الذي أكد أن إدارة النادي تضع كافة إمكانياتها لإنجاح البطولة ووعد بالعمل على جعلها بطولة سنوية.

ومندوبا عن اتحاد غرب آسيا البارالمبي تحدث عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد السيد جاسر نويران الذي أكد أن اتحاد غرب آسيا يدعم هذه الانشطة الرياضية ويشجع الأندية واللاعبين على المشاركة بها، مشددا إلى أن الاتحاد يسعى لاعتماد البطولة في دوراته القادمة كما كان الحال خلال دورة العاب غرب آسيا البارالمبية التي احتضنتها العاصمة عمان عام 2019.

وتخلل الحفل طابور عرض للفرق المشاركة ووصلة فنية لفرقة بلدية مأدبا نالت استحسان الحاضرين، وشرح مفصل عن لعبة البوتشيا قدمه من السعودية محسن آل سماعيل، ونفذها على أرض الواقع اللاعبة حنين مجذوبة من الأردن ومحمد جاسم من السعودية.

ويشارك في البطولة 40 لاعب ولاعبة يمثلون 4 أندية، 3 منها من السعودية وهي نادي الأحساء لذوي الإعاقة، نادي تبوك لذوي الإعاقة ونادي الباحة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى نادي مادبا للإعاقة الحركية منظم البطولة.

وعقب حفل الافتتاح جرى الاجتماع الفني للبطولة وسحب القرعة حيث ستبدأ المنافسات الرسمية صباح السبت وتستمر حتى مساء الإثنين القادم، وستكون المنافسات فردية وزوجية وفرق.