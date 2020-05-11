الحذر يعود إلى الكرك على وقع فحوصات مخالطي سائق الشاحنة

هشال العضايلة

الكرك – عادت حالة من الحذر والانتباة والخوف من ظهور عدوى مرض فيروس كورونا، لتسود من جديد مختلف مناطق محافظة الكرك، بعد الاعلان رسميا عن اجراء فحوصات مخبرية وحجر 6 اشخاص من ابناء المحافظة مخالطين لمخالط سائق الشاحنة المصاب في بلدة الخناصري بالمفرق.

وظهرت حالة التزام بتعليمات الاجهزة الرسمية بخصوص الوقاية ومكافحة الوباء، رغم تحلل الكثير من السكان منها منذ تغيير اجراءات حظر التجول في المحافظة قبل اسبوعين.

اذ التزام الكثير من المواطنين بشكل كبير بوسائل الوقاية الصحية للمرض مثل ارتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمع، وخصوصا داخل المحال التجارية، في الوقت الذي التزمت فيه كافة المرافق بالتعليمات الرسمية من حيث منع دخول اي شخص لا يرتدي الكمامات.

وكانت المحافظة شهدت خلال الاسبوعين الماضيين، بعد الاعلان الرسمي عن تعديل اجراءات الحظر بمحافظة الكرك وبعض المحافظات الجنوبية، حالة من الاستهتار بشروط الوقاية، وعدم الالتزام بها بشكل كبير ما أثار استياء العديد من المواطنين بالمحافظة.

وشكلت عملية الاعلان عن فحوصات مخبرية لست من المخالطين بالمحافظة صدمة، حول امكانية دخول المرض للمحافظة بأي وسيلة كانت، ما يستدعي الحذر الشديد والالتزام بكافة المعايير الصحية، التي اعلنت عنها وزارة الصحة ومركز ادارة الازمات.

وكان مدير صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونة، قد اعلن قبل يومين ان فرق الاستقصاء الوبائي تقوم بأخذ عينات من ستة اشخاص مخالطين لمخالط مصاب بالمفرق، مشيرا الى انهم قد وضعوا قيد الحجر الصحي بالمستشفى، حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع وعدم حدوث اي اختراق للوباء في المحافظة التي ما تزال خالية حتى الآن من الفيروس.

وأشار الطراونة، ان فرق الوقاية تقوم طوال اليوم بعمليات مراقبة للاسواق والمواطنين بالمحافظة، من اجل تطبيق كافة اجراءات الوقاية الصحية، بخصوص المرض، مؤكدا انه يجري مخالفة كل محل تجاري لا يلتزم بالتعليمات الرسمية.

وكان العديد من المواطنين قد شكوا كثيرا، من ان العديد من مناطق المحافظة يشهد خللا كبيرا في مواجهة المرض، وخصوصا القرى والبلدات، حيث الولائم والتجمعات العائلية الكبيرة خلال شهر رمضان.

وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة، ان محافظة الكرك شهدت تهاونا من قبل المواطنين بخصوص المرض، وتحديدا بعد الاعلان عن خلو المحافظة من المرض واعادة تعديل الاجراءات الرسمية بخصوص حركة النقل والمركبات والمواطنين، لافتا الى ان على المواطنين الحرص من الوباء حتى لا يكونوا هم اداة نقله او انتشاره مرة اخرى.

ولفت الى ان الاعلان عن فحوصات مخبرية لستة اشخاص، اثارت خوفا لدى الناس وعودة للالتزام بوسائل الوقاية للمرض، وخصوصا ارتداء الكمامات والقفازات بشكل دائم اثناء التواجد خارج المنزل، وغسل اليدين بالماء والصابون بعد العودة.

وقال المواطن معين بقاعين، ان حالة من الالتزام بوسائل الوقاية عادت لتسود مرة اخرى بين الناس في المحافظة، بسبب خوفهم من المرض، بعد الاعلان عن فحوصات مخبرية لـ6 اشخاص مخالطين لمصاب، لافتا الى ان المواطنين بحاجة الى استمرار حملات التوعية بمخاطر المرض، لأنه مع مرور الوقت يعتادون ويصبحون غير مبالين. وأكد بقاعين انهم بحاجة للتخويف بمخاطرة الكبيرة حتى يصبحوا اكثر التزاما بوسائل الوقاية.

وقالت صيدلانية تعمل بإحدى الصيدليات بالكرك، انها كانت تلاحظ ان اغلبية المواطنين لا يلتزمون بالتعليمات الخاصة بالوقاية، خاصة عدم ارتداء الكمامات او القفازات او انتهاج التباعد بين المواطنين.

بيد ان هذه الصيدلانية تشير الى انه بعد سماع المواطنين خبر الفحوصات المخبرية لستة اشخاص، وخوفهم من وصول المرض لمحافظة الكرك، اصبح هناك التزاما كبير بوسائل الوقاية من المرض.