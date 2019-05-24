“الحرائق الإسرائيلية” تصل الأغوار الشمالية وتشتعل في مزارع قمح وحمضيات -صور

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- وصلت حرائق إسرائيلية، ليل الجمعة السبت، إلى داخل الأراضي الأردنية، وطالت مزارع حمضيات وقمح في منطقة الكريمة التابعة للواء الغور الشمالي.

وبحسب مصادر وشهود عيان، فإن كوادر الدفاع المدني أعلنت الاستنفار في المنطقة، وسط استغاثات من قبل مزارعين.

وكان حريق كبير اندلع داخل أراضي فلسطين المحتلة قرب الحدود الأردنية في منطقة الكريمة ظهر اليوم وعملت الرياح على وصوله إلى الحدود الأردنية.

إلى ذلك، بينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد والبلقاء وبالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن وبلدية الشونة الشمالية تعمل على معالجة حريق أعشاب جافة وقصيب على امتداد الشريط الغوري.

وأضافت أنه تم العمل على وضع أربعة نقاط مكافحة على الشريط الغوري بمنطقة الكريمة ودير علا لمسافة تمتد لغاية (7كم) لغاية منع وصول ألسنة النار الى المزارع القريبة.

وأشارت إدارة الإعلام إلى أن فرق الإطفاء تبذل جهود كبيرة في إخماد بعض بؤر الحريق بمنطقة الشريط الغوري.

الحرائق الإسرائيلية تصل الأغوار الشمالية – من المصدر

الحرائق الإسرائيلية تصل الأغوار الشمالية – من المصدر