الحرائق المفجعة لخيام الوافدين بوادي الأردن.. هل يمكن درؤها الموسم الحالي؟

حابس العدوان



وادي الأردن- حوادث وصفت بـ “المفجعة” أسفرت عن ضحايا بالعشرات، أغلبهم أطفال ونساء، بعد أن وجدوا انفسهم من دون سابق انذار محاصرين بين السنة اللهب التي نشبت في مسكنهم سريع الاشتعال والمكون من خيمة بلاستيكية.

قاطنو الخيام أو ما يعرف بـ”المساكن الزراعية” المنتشرة بمناطق وادي الاردن، يعيشون تحت تهديد مستمر، تزداد حدته مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة إلى تأمين الدفء بهذه المساكن بطرق أغلبها غير آمنة عن طريق استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي باسلاك قد تكون معراة وتتحول الى خطر حقيقي مع ملاسمتها للماء عند أول تساقط للأمطار.

وكانت السنوات الأربع الماضية قد شهدت عدة حوادث نتج عنها وفاة ما يقارب من 20 شخصا ما بين حريق أو صعقة كهربائية وقع معضمها في فصل الشتاء، كان افجعها وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة من الجالية الباكستانية العام الماضي نتيجة احتراق خيمتهم البلاستيكية، سبقها بعامين وفاة 13 شخصا من أسرة واحدة معظمهم من الأطفال بحريق مشابه، وفق احصائيات رسمية.

ويرى المزارع رائد العبادي، أن تكرار مثل هذه الحوادث يستوجب الوقوف مطولا عندها، خاصة وأن غالبية هذه الحوادث يكون ضحاياها من العمالة الوافدة التي تقوم ببناء مساكنها في المزارع بأقل الكلف والإمكانات المتاحة، دون توفير أدنى شروط السلامة العامة، موضحا أن غالبية هذه الأسر تعمد إلى استجرار التيار الكهربائي من الشبكات بطرق غير مشروعة ما يعرض حياتهم للخطر بشكل دائم.

ويضيف أن العائلات الأكثر تعرضا للخطر هي تعتمد على مساكن مبنية من الأعمدة الحديدية المغطاة بالبلاستيك والكرتون والاقمشة وجميعها مواد سريعة الاشتعال، لافتا إلى أن معظم هذه المنازل تتواجد داخل الوحدات الزراعية وبعيدة عن التجمعات السكانية ما يصعب على كوادر الدفاع المدني الوصول إليها خلال وقت مناسب للانقاذ واطفاء الحرائق.

ويؤكد المزارع الباكستاني عبدالستار ان معظم العائلات العاملة بالقطاع الزراعي تقطن في بيوت بلاستيكية داخل المزارع التي يعملون بها، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تفرض عليهم مثل هذا الواقع الصعب بهدف توفير النفقات إلى الحد الأدنى الذي تستطيع معه توفير لوازم العيش سواء بدل استئجار منازل أو التنقل اليومي من وإلى المزرعة.

ويضيف ان هذه المساكن عادة يتم بناؤها بأقل الكلف والمواد المتاحة من مواد بلاستيكية وأخشاب وكرتون وبقايا الاقمشة المستهلكة، مقرا بان هذه المنازل لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة العامة، في حين أن أغلب ساكنيها يعتمدون على الحطب وايصال التيار الكهربائي لمسافات طويلة.

ويبين مدير كهرباء توزيع الشونة الجنوبية غازي شنيكات أن معظم هذه الأسر تعتمد على استجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة دون اتباع شروط السلامة العامة، فمعظم الاسلاك غير مطابقة للمواصفات الفنية اللازمة، ومعظمها ملقاة على الأرض وكثيرة التوصيلات، والتي عادة ما تتعرض للتلف بسبب أشعة الشمس، ما يزيد من خطورتها في ظل وجود كثير من المواد سريعة الاشتعال.

ويضيف ان عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة اثناء ايصال أسلاك التيار الكهربائي للخيمة تسبب خلال السنوات الماضية باندلاع العديد من احرائق التي أودت بأرواح الكثير من قاطني هذه الخيام، محذرا ساكنيها من الاعتداء على الشبكات واستجرار التيار الكهربائي، لما له من مخاطر كبيرة على الأرواح والممتلكات خاصة في فصل الشتاء، إذ أن الأمطار والرياح عادة ما تتسبب باحتكاك الاسلاك وحدوث شرارة نتيجة التماس الكهربائي ما ينتج عنه حريق مع وجود الكثير من المواد البلاستيكية والأقمشة، ناهيك عن التسبب بصعقات كهربائية مع وجود المياه على الارض.

ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان ما يزيد على 20 ألف مزارع باكستاني يقطنون مناطق وادي الأردن ضمن تجمعات سكنية على جوانب الطرق وفي الوحدات الزراعية ومثلهم من السوريين، موضحا ان أكثر من 90 % منهم يلجأون لبناء خيام مكونة من طبقات الكرتون والأقمشة البالية المغطاة بالبلاستيك لا تتوافر فيها الحدود الدنيا من الشروط الصحية والمعيشية أو السلامة العامة.

ويوضح ان المنطقة شهدت في السنوات الماضية، كثيرا من حالات الوفاة الناجمة عن صعقات كهربائية أو حرائق خيام لاسباب عدة سواء الاستجرار غير المشروع أو استجرار التيار الكهربائي بطرق غير سليمة، مشددا على ضرورة قيام الجهات المعنية كوزارة الزراعة والدفاع المدني، بالتعاون مع الحكام الإداريين، للكشف على هذه المساكن، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة، بخاصة فيما يتعلق بايصال التيار الكهربائي.

من جانبه، يشير رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة، الى انه سيتم تشكل لجنة من الجهات صاحبة الاختصاص بدأ من سلطة وادي الاردن ومديرية الزراعة والدفاع المدني للكشف على هذه المساكن وتحديد اماكنها والعمل على توعيتهم بضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

ويضيف أن المئات من المنازل البلاستيكية التي تقطنها الأسر التي تعمل في الزراعة سواء الباكستانية أو العمالة الوافدة مقامة داخل مزارع خاصة ولا يتم متابعتها، مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات هذه الأسر.