الحرارة إلى ارتفاع اليوم وفرصة ضعيفة لأمطار بهذه المناطق غداً

عمان- الغد- قالت دائرة الأرصاد الجوية انه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الدائرة تستمر الأجواء غدا الثلاثاء حارة نسبياُ في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت وخليج العقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في جنوب وشرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وتبقى الأجواء يوم الاربعاء حارة نسبياُ في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت وخليج العقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر سقوط زخات محلية خفيفة من المطر في انحاء متفرقة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، بين 35 – 23 درجة مئوية ، والمناطق الشمالية 33 – 20 ، والمناطق الجنوبية 33 – 16 ، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.