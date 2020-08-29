الحرارة بين 50-40 مئوية السبت والأحد

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة السبت لتُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويكون الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في جنوب المملكة، وفي خليج العقبة تكون خفيفة ومُتقلبة، وحالة البحر هادئ.

وحذر “طقس العرب” من التعرض المُباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة، ناصحا بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم، وعدم بذل الجهد البدني في ساعات الظهيرة والعصر وعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات وعدم ترك الأطفال داخل المركبات. وفي ساعات الليل يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الليلية، ويتحول الطقس ليُصبح حارا نسبيا بوجه عام في أغلب المناطق.

وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه، تتحول في بعض الفترات إلى شمالية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

ونهار الأحد يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة وتُصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 7-9 درجات مئوية. ويستمر الطقس حارا وجافا في أغلب المناطق يتحول ليُصبح شديد الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر وتلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من القرى والمُدن بما فيها العاصمة عمان، ويكون شديد الحرارة طيلة ساعات النهار في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة، ومناطق البادية حيث تتجاوز درجات الحرارة في هذه المناطق 45 وقد تلامس 50 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار الوسطى. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وقد تكون مثُيرة للأتربة والغبار، وفي خليج العقبة تكون خفيفة ومُتقلبة، والبحر هادئ.