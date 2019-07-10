الحرباوي ينضم رسميا إلى العربي القطري لمدّة موسمين

الدوحة – أعلن نادي العربي القطري تعاقده رسمياً مع التونسي حمدي الحرباوي مهاجم زولته فاريغيم البلجيكي لمدة موسمين، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وذكر الحساب الرسمي للعربي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “يسرنا الإعلان عن التعاقد مع المهاجم التونسي حمدي الحرباوي لمدة موسمين”.

ووصل الحرباوي الى الدوحة منذ يومين، وخضع للفحص الطبي لاستكمال اجراءات التعاقد، حيث بات المحترف الأجنبي الجديد الثالث بعد الايسلندي آرون غونارسون، والألماني بيار ميشال لاسوغا.

وخاض حمدي الحرباوي تجربة احترافية سابقة مع نادي قطر 2015 و2016 ، وحل في المركز الثاني بصدارة الهدافين بنهاية موسم 2015 برصيد 21 هدفا، لكنه ترك النادي ورحل بداية موسم 2016 بسبب مشاكل مالية.

(أ ف ب)