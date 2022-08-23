الحرب الروسية الأوكرانية: كيف فهم الغرب الأمور خطأ؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

ماركو كارنيلوس* – (ميدل إيست آي) 7/7/2022

‏كانت الديمقراطيات الليبرالية تراهن على انهيار روسيا نتيجة للعقوبات الشديدة الأخيرة. وحتى الآن، لم تؤت هذه الرهانات ثمارها…‏ لم يستغرق الأمر الديمقراطيات الغربية أكثر من 30 عامًا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي لعزل نفسها عن بقية العالم، كما تُظهر ‏‏الحرب الدموية المستعرة في‏‏ أوكرانيا. وما يزال حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يواصلون خداع أنفسهم بشأن وجود وحدة عالمية ضد روسيا، بينما مثل هذه الوحدة غير موجودة في الحقيقة. وكما ‏‏أشار‏‏ المحللون، مُحقّين، فإن “الغرب لم ينضم إليه معظم الباقين”.‏