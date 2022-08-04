“الحرة” توضح بشأن السيارات الواردة من الصين

أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، على مطابقة كافة السيارات الواردة من الصين للأردن، للمواصفات الفنية المعتمدة في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول سلامة بعض هذه المركبات، ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة محلياً وحتى خارجياً في دول أخرى.

وقال أبو ناصر، لـ “هلا أخبار”، إن لجنة من إدارة الترخيص تقوم بفحص أي مركبة قبل دخولها السوق الأردني، وقبل إرسالها للمركز الجمركي المعني بالتخليص عليها.

وأوضح أن إدارة الترخيص تقوم بفحص المركبات من جميع النقاط المتعلقة بسلامة وأمن هذه المركبات، وتعطى السيارة بناء عليه موافقة بالدخول للسوق الأردني من عدمه.

وأكد أبو ناصر، أن الشائعات التي انتشرت حول بعض المركبات الواردة للأردن من الصين، “لا أصل لها من الصحة” مضيفاً أنه لا يوجد أي حالة مثبته لتعطل بعض هذه المركبات.

وأشار إلى توفر جميع قطع هذه المركبات، وأجهزة الفحص والصيانة المتعلقة بهذه المركبات، لافتاً إلى أن عدم اعتراف الوكيل الرسمي بالمملكة لهذه المركبات، لا يعني أنها تعاني من أي مشكلات فنية، أو عدم توفر قطعها والطرق السليمة لصيانتها.

وبين أبو ناصر أن إحدى المركبات الكهربائية الواردة من الصين للأردن، تصدرت مبيعات السيارات الكهربائية منذ بداية العام.