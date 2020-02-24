الحرس الثوري الإيراني يتأهب لمحاربة وباء “كورونا”

ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- أجرى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، محادثةً هاتفية مع وزير الصحة الإيراني، سعيد ناماكي، اليوم الاثنين عقب انتشار وباء كورونا في بعض أجزاء البلاد، وفقاً لوكالة “مِهر” الإيرانية للانباء.

وأشار سلامي إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه قوات الباسيج -القوات شبه العسكرية لتعبئة المتطوعين- في توفير التطعيم ضد شلل الأطفال في البلاد على أنه بمثابة تجربة ناجحة يجب أن تؤخذ بالاعتبار في هذا السياق.

وتابع سلامي حديثه قائلاً إن جميع مرافق وطواقم فيلق الحرس الثوري الإيراني الطبية على أهبة الاستعداد لتوفير الخدمات الطبية لجميع أفراد الشعب.

ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، فقد تم تشخيص 64 حالة إصابة بالكورونا مع وفاة 12 شخصاً بسبب هذه الآفة حتى الآن.