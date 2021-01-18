“الحركة التي تلهم”.. “كيا” تستعرض غايتها واستراتيجيتها الجديدة

دبي- أعلنت شركة كيا عن تفاصيل جديدة حول غاية علامتها التجارية وطموحاتها المستقبلية خلال استعراض رقمي، وبدعم من عبارتها الترويجية الجديدة، “الحركة التي تلهم” (Movement that inspires)، كشفت “كيا” أمس عن تفاصيل جديدة بخصوص استراتيجية تتجاوز بموجبها الحدود التقليدية لصناعة السيارات، من أجل إنشاء حلول نقل مستدامة لعملائها.

وكإشارة لابتعاد “كيا” عن نموذج الأعمال القائم على التصنيع، أعلنت عن تغيير اسم الشركة، مزيلةً كلمة “موتورز” من اسمها “كيا موتورز”، وسيتبع ذلك توسع “كيا” في مجالات أعمال جديدة وصاعدة من خلال إنشاء منتجات وخدمات نقل مبتكرة من شأنها تحسين حياة عملائها اليومية.

وقال هو سانغ سونغ، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة “كيا”: “نؤمن في كيا أن المواصلات والنقل والحركة هي من حقوق الإنسان، ورؤيتنا هي أن ننشئ حلول نقل مستدامة للأفراد والمجتمعات حول العالم. اليوم نبدأ بتطبيق هذه الرؤية مع إطلاق غاية علامتنا التجارية واستراتيجيتها المستقبلية الجديدة”.

وتم أمس تقديم العبارة الترويجية الجديدة لعلامة “كيا”؛ “الحركة التي تلهم” (Movement that inspires)، كأساس لثقافة “كيا” الجديدة التي تعكس غايتها الجديدة؛ وهي إلهام زبائنها من خلال المنتجات والخدمات والتجارب التي تقدمها لهم.

وتشدد غاية علامة “كيا” الجديدة على أن الحركة هي أساس تطور البشر، فالحركة تمكن البشر من الوصول إلى أماكن جديدة، والتعرف على أشخاص جدد، وعيش خبرات جديدة. هذا الارتباط هو جوهر علامة كيا الجديد؛ إذ يعني تيسير تقدم البشر من خلال توفير مساحات مبتكرة داخل السيارات، ومنتجات جديدة مثيرة، وخدمات مفيدة ومريحة تلهم الزبائن وتتيح لهم الوقت اللازم للقيام بالأنشطة التي يستمتعون بها.

وقال آرتور مارتين، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم العلامة التجارية وتجربة العملاء العالمي في “كيا”: “لطالما كانت الحركة بمعناها الأعم جزءاً من جوهر علامتنا التجارية، ونقل البشر في صلب أعمالنا. فالحركة تساعد الجنس البشري على التقدم والتحسن والتطور المتواصل، ولهذا نؤمن في كيا أن الحركة تعد مصدر إلهام للأفكار اللامعة”.

وتعمل “كيا” في قطاع “الحركة” منذ أكثر من 75 عاماً، وانتقلت من إنشاء أولى الدراجات الهوائية المحلية في كوريا الجنوبية، إلى صناعة الدراجات النارية وشاحنات التوصيل. أما اليوم، فتعد “كيا” من أكبر صنّاع السيارات عالمياً، وتوفر مركبات ذات قيمة مرتفعة لملايين البشر حول العالم.

وضمن غاية علامتها التجارية الجديدة، ستلبي كيا توقعات العملاء المتغيرة حول كيفية تحركهم، وكيفية تأثير حركتهم على العالم من حولهم، فالعملاء حول العالم يبحثون بشكل متزايد عن وسائل نقل أكثر مرونة وتكاملاً ومسؤولية تجاه البيئة.