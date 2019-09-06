الحريري: لبنان متمسك بالقرار الأممي”1701 “

بيروت – أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري” تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار الاممي رقم 1701.”وشدد خلال جولة له في مرفأ بيروت على “وجود 146 معبرا غير شرعي على الحدود اللبنانية”،مشيرا” الى ان مشكلة التهريب الذي يحصل عبر المعابر والمرافق اللبنانية يجب أن تعالجه القوى العسكرية، ولذلك سيكون لنا لقاء الأسبوع المقبل مع القوى العسكرية لمعالجة كل هذه المواضيع”.

كما شدد الحريري على أن وزير المال سيقدم مشروع قانون للجمارك لكي نتمكن من التحكم في مداخلنا ومرافئنا والمطار وغيرها. وردا على سؤال قال” اجزم ان التهريب عبر مرفأ بيروت سيتوقف، ومن سيهرب من المرفأ سيصطدم بالدولة من الآن فصاعدا”.-(بترا)