الحريري: لسنا جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي في بحر عُمان

بيروت- أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل، أن الوضع على الحدود مع اسرائيل خطير جدا وتهديد غير مسبوق لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي.

وأضاف الحريري، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه.

وتابع الحريري: “لبنان ليس جزء من الاشتباك الإيراني – الإسرائيلي في بحر عُمان والدولة بقواها العسكرية والامنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة”.

وأوضح أن تسليم قرار الحرب والسلم لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في منطقة الجنوب اللبناني (اليونيفيل) دعت جميع الأطراف اللبنانية والاسرائيلية على وقف اطلاق النار المتبادل بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل يتسم بالخطورة الشديدة.

وأكدت اليونيفيل انها رصدت إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ورد مم المدفعية الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن إطلاق صواريخ صباح اليوم من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل.

وأضاف حزب الله أن القصف الصاروخي جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير (جنوبي لبنان) ليلة في الساعات الأولى بعد منتصف ليل امس الخميس.

فيما ردت المدفعية الإسرائيلية بقذائف على عدة مناطق بالجنوب اللبناني. (وكالة أنباء الشرق الأوسط)