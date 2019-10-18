الحريري يمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات في لبنان

بيروت- أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ،مساء الجمعة، حكومته والأطراف السياسية في لبنان، 72 ساعة لوضح حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، لتهدئة الاحتجاجات التي بدأت، مساء الخميس.

وقال الحريري، في كلمة وجهها للشعب اللبناني، إنه يشعر بوجع اللبنانيين، معربًا عن دعمه لكافة التحركات السلمية للشعب اللبناني.

وأوضح في خطابه، أنه ظل يعمل طوال 3 سنوات لرفع العبء عن الشعب اللبناني، لكنه اتهم الأطراف السياسية في لبنان بوضع العراقيل والمعوقات أمام حكومته، بالتركيز على تصفية الحسابات السياسية.

وأكد الحريري ان الحل الحقيقي يتلخص بزيادة مدخول الاقتصاد اللبناني.

وأضاف ان الغضب ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، مضيفا ان الشعب اللبناني أعطانا أكثر من فرصة.-وكالات