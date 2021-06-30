الحزب الشيوعي الصيني في مئويته: نحو التجدد في المئوية المقبلة

جيمس مايلز – (الإيكونوميست) 23/6/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تأسس أقوى حزب سياسي في العالم قبل قرن من الزمان. وما يزال يعرِض ثقة متزايدة باطراد، بينما يحصن نفسه ضد الانهيار… وهو يحتفل في الأول من تموز (يوليو) رسميا بعيد ميلاده المائة. ويسيطر الحزب الآن على ثاني أكبر اقتصاد وأكبر قوات مسلحة في العالم. وقبل ربع قرن من الزمان فحسب، كانت أميركا تظهر القليل من القلق بشأن قوة الصين. والآن أصبحت تعرب عن قلقها علنا. ولا تعتبر الصين دولة استبدادية فحسب، وإنما دولة شيوعية مرتبطة بإيديولوجية مناهضة للغرب أيضاً.