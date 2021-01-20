الحسابات الرئاسية الرسمية لتويتر أصبحت لبايدن وفريقه

سان فرانسيسكو -فعّلت الأربعاء الحسابات الرسمية على موقع تويتر للرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجيهما، بعد أربع سنوات طبعت فيها تغريدات الرئيس السابق دونالد ترامب يوميات الموقع، قبل حظره منه.

وأكدت ناطقة باسم الموقع أن حساب الرئيس المنتخب بايدن سابقاً أصبح الحساب الرئاسي ويحمل الأحرف الأولى من كلمات عبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنكليزية أو “بوتس”، وحساب كامالا هاريس أصبح الحساب الرسمي لنائب الرئيس الأميركي ويحمل حرفي “في بي” وهما الحرفان الأولان لعبارة “نائب الرئيس” بالإنكليزية.

ونشرت النائبة الجديدة لرئيس الولايات المتحدة بعد دقائق من قسمها اليمين في واشنطن تغريدة قالت فيها “جاهزة لأخدم”.

وأصبح حساب جيل بايدن الحساب الرسمي للسيدة الأميركية الأولى فيما أنشئ حساب لدوغلاس إمهوف زوج كامالا هاريس، باسم “السيد الثاني”.

وفي أول تغريدة رئاسية له، قال بايدن “لا يوجد وقت لنضيعه لمعالجة الأزمات التي تواجهنا”.

ويتابع حساب الرئيس المستحدث 2,7 مليون شخص حتى الآن وهو رقم بصدد الارتفاع لكن يبقى أدنى بكثير من 88 مليون حساب كانوا يتابعون ترامب على حسابه الشخصي قبل حظره. -(أ ف ب)



