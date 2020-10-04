الحسبان عميدا لمعهد الإعلام الأردني

عمان-الغد- قرر مجلس إدارة معهد الإعلام الأردني اليوم الأحد تعيين الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الحسبان عميداً للمعهد اعتباراً من اليوم .

ويحمل الدكتور الحسبان شهادة الدكتوراة في الدراسات الثقافية ( الانثروبولوجيا الاجتماعية ) من فرنسا وبكالوريوس في الصحافة والاعلام من جامعة اليرموك.

وعمل الحسبان استاذا في كلية الاثار والانثروبولوجيا في جامعة اليرموك وتولى عمادتها لمدة سنتين ، كما عمل في مجالات اعلامية متخصصة حيث اشرف على الملحق الاعلامي باللغة الفرنسية مدة أربع سنوات والذي كانت تصدره صحيفة ذا ستار التي تصدر عن الزميلة صحيفة الدستور .

كما شارك د. الحسبان في عقد دورات تدريبية اعلامية عقدتها نقابة الصحفيين الفرنسيين .

يشار إلى أن معهد الإعلام الأردني مؤسسة تعليمية غير ربحية أسستها سمو الأميرة ريم علي، تسعى لتطوير أداء العاملين في ميدان الصحافة والإعلام في الأردن والمنطقة العربية، والراغبين في احتراف هذه المهنة من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تلبية لمطالب العديد من الصحافيين.

ويقدم المعهد برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث باللغة العربية للمساهمة في رفع مستوى الإعلام في الوطن العربي ورفد الشبكات الأجنبية الناطقة بالعربية بطاقات إعلامية عربية متميزة ويسعى إلى تحسين مخرجات الإعلام والارتقاء بسمعة وصورة المهنة محلياً وإقليمياً من خلال برامجه المتنوعة .