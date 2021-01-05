الحسنات: الشكوى جاهزة وأطالب بـ80 ألف دينار

عمان – الغد – كشف المدير الفني السابق لنادي الحسين إربد لكرة القدم عثمان الحسنات، عن الانتهاء من تجهيز شكوى ضد النادي، سيتم تقديمها لاتحاد الكرة قريبا جدا.

وأشار الحسنات في تصريح لـ”الغد” أنه ومساعديه عبدالله الكعابنة وأمجد الشعيبي، سيتقدمون قريبا، بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد النادي، كاشفا النقاب عن مطالبة مالية تصل إلى 80 ألف دينار للجهاز الفني كاملا.

وأضاف: المطالبات تتضمن رواتب سابقة، وشرطا جزائيا تصل قيمتها إلى 80 ألفا.

وقال: انتظرت حتى يتم دفع المستحقات بدون الحاجة لتقديم شكوى، ولكن ذلك لم يحصل، الأمر الذي دفعني وزميلي لتجهيز الشكوى، بانتظار رفعها لاتحاد الكرة.

وعن مشواره مع الفريق في الفترة الماضية، أكد المدرب أنه فخور بالفترة التي عمل فيها مع فريق باسم وعراقة الحسين إربد، مجددا اعتزازه بالنادي وجماهيره الكبيرة الحريصة على مساندة الفريق في السراء والضراء، وجدد الحسنات تمنياته لفريق الحسين إربد بالتوفيق في المباريات المتبقية في الدوري. – (أخبار النجوم)