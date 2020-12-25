الحسنات ورفاقه يطلعون المحامي على عقودهم

عمان – الغد- أطلع المدير الفني السابق لفريق الحسين اربد، عثمان الحسنات وجهازه المعاون المكون من أمجد الشعيبي وعبدالله الكعابنة، المحامي على تفاصيل عقودهم مع نادي الحسين اربد، الذي اعلن عن إقالتهم قبل عدة اسابيع.

وتاتي هذه الخطوة، من أجل قيام المحامي بدراسة العقود، وبالتالي الاستعداد لتقديم شكوى رسمية الى لجنة اوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة.

ووفق المعلومات فإن عقود الحسنات ورفاقه، ربما تكلف نادي الحسين اربد مبالغ مالية كبيرة، في حال لم يتم التوصل لاتفاق ودي، يحول دون تبادل الاتهامات والقضايا. – (أخبار النجوم)