الحسنات يكتب: لا تهينوا مهنة التدريب!

عثمان الحسنات

المقولة التي انتشرت في الشارع الرياضي أخيرا، والتي تقول « إذا رميت حجرا في الشارع، فإنه يقع على رأس مدرب كرة القدم»، لم تأت من فراغ، بل هي تجسيد لواقع الحال، بعد أن اصبحت شهادات التدريب توزع على الجميع، ما تسبب في دخلاء على هذه المهنة، عاثوا فيها الفساد وأهانوها.

التدريب علم بذاته، فلم يعد دور المدرب مقتصرا على احماء اللاعبين، ومن ثم اجراء تقسيمة، واختيار التشكيلة الأساسية للمباريات الرسمية، فالتدريب اصبح مهنة معقدة تحتاج لدراسة وجد واجتهاد، ومواكبة كل اساليب التدريب الحديثة، للوصول إلى فرق ومنتخبات قادرة على مجاراة التطور العالمي المتسارع في هذه المهنة التي اصبحت في الأردن مهنة من لا مهنة له!

الأردن يشهد حاليا تراجعا ملحوظا في علم التدريب، أثر سلبا على المستويات الفنية للأندية واللاعبين، والسبب في ذلك يعود لإتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، تتيح له الهرولة للبحث عن فرصة عمل كمدرب.

الخلل ربما يكون في ارتفاع عدد الدورات التدريبية التي ينظمها اتحاد الكرة، بحثا عن مكاسب مالية ترد إلى صندوقه بدل رسوم يدفعها المشاركون، والخلل الأكبر أن المشاركة في الدورات التدريبية والحصول على شهادة تدريب، مفتوح «لمن هب ودب».

نحن نشجع على عقد الدورات التدريبية، ولكن الاتحاد مطالب بوضع ضوابط وشروط على المشاركين، فليس من المهنية أن تكون مهنة المدرب متاحة للجميع، فهناك اشخاص لا يستحقون، تسلحوا بالشهادات لخوض تجارب تدريبية في أندية مختلفة، انتهت بالفشل الذريع، وتسببت في سقطات لتلك الأندية و»خراب بيت» للاعبين الذين تدربوا تحت إشراف مدربين لا يميزون بين الحمل التدريبي اثناء فترات الاعداد أو فترة المنافسات، ولا يملكون فكرا كرويا متطورا، ويكتفون بإخضاع اللاعبين لتدريبات بدنية شاقة لا تستند لضوابط علمية، قبل أن تأتي تعليماتهم للاعبين قبيل المباراة، بضرورة التسديد على المرمى و»ارفع أمام المرمى وربك بيسر».

الأندية ايضا شريكه في اهانة مهنة المدرب، فهي تبحث عن مدربين للفئات بالفتات من المال، أو حتى بشكل تطوعي، كما أن بعض الأندية لا تميز بين عمل المدير الفني والمدرب العام والمساعد ومدرب اللياقة، فعلم التدريب يؤكد أن لكل مدرب وظيفة ومهمة.

في الأردن هناك الكثير من القامات الكروية المتميزة في عالم التدريب علميا ونظريا، وتملك أعلى الشهادات والخبرات، وبالتالي من الواجب ان نحافظ عليهم وعلى سلالتها.

اتحاد الكرة مطالب باعادة وضع ضوابط جديدة تتيح لمن يستحق المشاركة في الدورات، وضوابط أخرى تحدد الشخص المخول بممارسة مهنة التدريب، ولا مانع أن يلتف المدربون في الأردن لتشكيل نقابة أو جميعة تكفل حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، فمهنة التدريب باتت صناعة وعلم لا هرولة وركض خلف الكرة.