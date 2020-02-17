الحسن الفقية .. نجاح رياضي جسده في حياته العملية

عمان – الغد – فقط في الواحد والعشرون ربيعاً، إنجازات سطرها لاعب المنتخب الوطني للتنس، الحسن الفقية، الذي لا يزال على مقاعد الدراسة الجامعية بتخصص الهندسة الصناعية في الجامعة الأردنية، حيث تكللت مسيرته بالنجاح على الصعيد العملي ليصبح واحدا من الشباب القلائل الذين إستطاعوا إثبات وجودهم وترسيخ أسمائهم.

الفتى العنيد وصاحب الشخصية القوية التي يغلب عليها الطابع الفكاهي، كان ذكيا في ملاعب كرة المضرب، وترجم ذلك في مراحل دراسته، حيث يطمح بأن يصبح الأفضل في محطات حياته العلمية والعملية التي تعاقب عليها.

وأثبت الحسن، الذي تدرج في منتخبات تحت سن 14 و 16 و 18 وظفر ببطولة عمان الوطنية، نجاحه بعيدا عن الرياضة، حيث حاز على رئاسة مؤسسات شبابية وكان من المؤسسين لبعضها، أهمها رئاسة مؤسسة شباب والتي تعمل على تأهيل الطالب الجامعي لسوق العمل، كما يُعتبر من منظمي أعمال مؤسسة نهر الأردن.

وشارك الحسن في تنظيم أهم الأحداث الشبابية في الأردن، وهو حالياً مقبل على إطلاق واحدة من أعماله وهو ReMinder Program، وهو البرنامج قيد الدراسة والذي يهدف إلى الجمع بين عملاء جميع القطاعات العامة والخاصة مع الجهات التي يعملون فيها لتنظيم حياتهم، كمراجعة طبيب وتسديد الرسوم ودفع المخالفات وإنتهاء الإجازات ومواعيد الإجتماعات، كما أنه يعمل اليوم مع مجموعة من الطلبة لمشروع آخر يستهدف أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة والمساعدة في تطبيقها.

الجدير ذكره، أن الحسن الفقية، حاز ايضا على بطولة رئيس الجمهورية في اليمن لفئة الناشئين، وحظي بمشاركات دولية عديدة أبرزها بكأس ديفيز والتي أقيمت بماليزيا.