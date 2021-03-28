الحسن الفقية يسجل للشباب العربي انجازين عالميين

عمان- الغد- يتجة الطالب الحسن الفقية من الجامعة الأردنية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب في آسياء AWMUN والذي سيقام في إندونيسيا بعد نجاحة في الأعوام الثلاث السابقة ليكون بذلك الطالب العربي الوحيد الذي أُختير للإنضمام الى المؤتمر الذي سيعقد في آواخر شهر أيار من العام الجاري .

إختيار الحسن للمشاركة في هذا المؤتمر جاء بعد ساعات من تحقيقة لرقم قياسي في مسابقة HULT PRIZE حيث بات أول طالب على مستوى العالم يساهم في إنجاح وتنظيم المسابقة في اربع مدن مختلفة في نفس الوقت وأيضاً نتيجة للأنشطة التي نظمها محلياً ودولياً مثل يوم الشباب وTEDx حيث أعتبرت أحد أكبر الأحداث في الأردن لعام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ أما على الصعيد الدولي فهو أصغر حائز على شهادة إعتمادية المجلس العربي لتسوية المنازعات والعلاقات الدبلوماسية، وأيضاً أحد المنظمين للقمة العالمية للشباب التي أقيمت في الاردن وتحديداً في البحر الميت .

الفقية ٢٢ سنة – طالب هندسة صناعية في السنة الخامسة وهو أحد أعضاء الحكومة الشبابية ال ٦٠ في الاردن وتحديداً في قطاع النقل العام يقول ” تمثيلي للشباب العربي يعتبر أهم إنجازاتي وأنا أطمح الى أن أصل بصوت الشباب الى ابعد نطاق ” ويضيف رئيس مؤسسة شباب ” من خلال الأحداث التي نظمتها كان ولازال طموحنا هو رفع كفاءات الشباب من خلال تمكينهم وتوعيتهم

و التشجيع على المسؤولية المجتمعية في القطاع العام والخاص وأيضاً تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية والابتكار “.

– يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للشباب في آسياء أحد أكبر المؤتمرات التي تناقش مواضيع عديدة أبرزها الوضع الإقتصادي لدول آسياء ، شؤون اللاجئين ، الحروب ، التعليم ، الصحة وأخيراً حقوق الانسان