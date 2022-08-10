الحسن الفقيه مهندس أردني بعقل سياسي

فاز الشاب الحسن الفقيه بأفضل ممثل دولة بين أكثر من 200 مشارك موزعين على 122 دولة في مؤتمر محاكاة للأمم المتحدة بعد تمثيله لدولة أوكرانيا

واختار الفقيه الذي تخرج هذا العام من الجامعة الأردنية بتخصص الهندسة الصناعية الاتجاه الذي يمثل الشغف الأكبر لديه ليكون بذلك المهندس الذي اختار الطريق السياسي فحصل على اكثر من جائزه في هذا المجال انطلاقاً من حصده أفضل مشارك في نموذج محاكاة الأمم المتحدة مرات عديده ووصولاً بكونه احد الشباب الواعدين في هذا المجال كيف لا وهو أصغر أعضاء الحكومة الشبابية الأردنية وممثل العرب الوحيد للشباب في آسيا قبل عام.

تعد مؤتمرات نموذج محاكاة الأمم المتحدة (MUN) طريقة مثالية للطلاب لتحدي أنفسهم وتحسين مهاراتهم المهنية ومهارات التواصل والمعرفة العالمية. في نهاية تلك المؤتمرات، سوف تخدم السمات التي يكتسبها طلابنا جيدًا في مساعيهم المستقبلية.