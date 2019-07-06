الحسن يتصالح مع إعاقته ويناضل لإنصاف فئة تبحث عن حقوقها

ربى الرياحي

عمان– “احترام الذات قرار يتطلب الاعتراف بالحقوق كاملة كما هي بدون تقديم أي تنازلات”.. هكذا بدأ الشاب وائل الحسن (33 عاما) حديثه؛ إذ يؤمن بالإنسان كإنسان بعيدا عن تلك الفوارق المحرضة على التمييز وحتى الاستثناءات أحيانا.

هو كمدرب ومدافع عن حقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة، يرى أن الإرادة الحرة تمنح الجميع وتحديدا فئة ذوي الإعاقة الاستقلالية والأمان والثقة بالتغيير، وتنقل الشخص من متاهات الخوف والتبعية إلى منافذ مفتوحة على النجاح والإبداع.

زواج الأقارب هو السبب وراء إعاقته الحركية، كما يقول؛ إذ إن وجود قصر في قدمه اليمنى وتشوه في أصابعه زاد من تصميمه وتحديه على أن يكون مناصرا لأشخاص فقدوا الأمل بالحياة واستسلموا لظروفهم الخاصة.

يملك الحسن قوة وتفاؤلا وفهما حقيقيا لفكرة أن الأشخاص من ذوي الإعاقة ليسوا أرقاما زائدة بل هم جزء من المجتمع يحق لهم أن يعيشوا بكرامة كغيرهم، وأن تسهل أمامهم كل السبل ليستطيعوا السير خلف طموحاتهم وأمانيهم. كل ذلك دفعه لأن يقف في وجه الواقع، مناضلا من أجل انتزاع حقوق هي في الأصل مكتسبة ومشرعة تحتاج فقط إلى تفعيل والتزام.

جل اهتمامه تمحور حول قضايا المرأة والطفل، لذلك كان وما يزال دائما يعقد دورات تدريبية باستمرار لذوي الإعاقة، الهدف منها تمكين وتدريب هذه الفئة للوصول لحقوقها وأن تكون صاحبة قرار وتعرف ما يناسبها.

ويلفت الحسن إلى أن تلك المشكلات الكبيرة التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة؛ كالعمل والتعليم الدامج والخجل والانتقاص، تحتاج من الجميع لتكثيف الجهود لحلها وتجاوزها نحو الممارسة الفعلية العادلة.

ويوضح أن هناك وتحديدا في ميدان العمل تحجيم لقدرات الشخص من ذوي الإعاقة وحصر طاقاته في بعض المهن التقليدية البعيدة كل البعد عن الإبداع فقط لمجرد أنه يعاني قصورا جسديا ما، ويتم في المقابل تجاهل حقيقة أن الإرادة لا تلغيها العراقيل مهما تعاظمت بل على العكس قد تكون الشرارة الأولى للتغيير نحو غد أجمل.

وائل وجد الدعم والاهتمام والتقبل من محيطه فلم يشعر بالاختلاف، وبتلك الصعوبات التي من شأنها أن تعيقه وتحبطه. هو آمن بأنه قادر على أن يبث الحياة في قلوب أضعفها الحرمان وتمكن منها اليأس قلوب عانت من التهميش حتى باتت لا تجيد سوى الرضوخ.

يقول إن موقفا واحدا تعرض له في صغره كان بالنسبة له نقطة التحول، نعته بـ”الأعرج” من قبل طفل في نفس عمره، صحيح أوجعه وآلمه في البداية لكنه أيضا غيره من الداخل وجعله يتوقف عند إمكاناته ويكتشفها من جديد.

وائل، بكل ما يحمل من عزيمة وتحد، قرر أن يكون سيد نفسه، ولديه القدرة على تقرير مصيره وتقدير ما يناسبه، فهو كشخص واع ناضج يمتلك حق الاختيار ويرفض أن يكون منقادا لأحد أو أن يسمح للآخرين بأن يديروا حياته بما يحرمه من تجارب يريد هو أن يعيشها ويتعلم منها بعيدا عن تدخلات الأهل والأقارب والأصدقاء.

ويبين أنه رغم كل الضغوطات التي تمارس ضد قرار زواجه من فتاة أحلامه، إلا أنه لم يتأثر بذلك أبدا ظل محتفظا بحريته وبشخصيته المستقلة أبى إلا أن يخرج من عباءة الأسرة المسيطرة والتأكيد أنه يستطيع تحمل مسؤولية اختياراته والتعاطي مع الحياة بقلب قوي لا يعرف الاستسلام، ساعدته هي على أن يخطو باتجاه أحلامه والإصرار على التميز والإنجاز.

حلمه في إكمال دراسته الجامعية لم يبق مؤجلا، بل عزم على تحقيقه محاولا بذلك الانتقال إلى مرحلة جديدة يستطيع من خلالها تعريف الأشخاص من ذوي الإعاقة بحقوقهم والعمل على تفعيل القوانين الخاصة بهم.

وائل اختار أن يدرس العلوم السياسية في جامعة اليرموك، يقول إنه تأخر قليلا في إكمال دراسته لظروف مادية وأسرية، لكنه بقي متحصنا بالأمل وبأنه لا بد أن يأتي يوم يحقق فيه طموحه ويكون شاهدا على رغبته في الارتقاء بنفسه وبمن حوله أيضا.

الحسن يعود ليؤكد أنه آن الأوان للأشخاص من ذوي الإعاقة أن يؤمنوا بقدراتهم ويتحدوا ويقفوا في خط واحد من أجل أن يعيشوا أحرارا مكرمين في مجتمعاتهم، ولأن تتحول الحقوق من مجرد مواثيق وقوانين مكتوبة إلى ممارسات واقعية متجاوزة نطاق الأمنيات والأحلام.

ورغم كل العقبات يؤمن بأن كل شخص بإمكانه أن يكون شريكا حقيقيا في تغيير واقع ذوي الإعاقة من موقعه.