الحسين إربد.. أسبوع تاريخي حافل بالنهائيات والألقاب

عاطف البزور

عمان – “ذكريات شمالية”.. زاوية نطل بها على قرائنا الأعزاء تراعي المتغيرات والمستجدات التي نمر بها، ونافذة على المسيرة الرياضية في شمال المملكة نستذكر من خلالها لحظات الفرح والحزن التي عاشتها جماهير الرياضة في شمال الوطن الحبيب.

أسبوع غير عادي

لم يكن الثلث الأخير من شهر حزيران (يونيو) من العام 2003 عاديا بالنسبة لكرة القدم الأردنية، ففي خلال ثمانية أيام فقط، توج ثلاثة أبطال لبطولات كروية محلية مختلفة، كان نصيب الحسين إربد الوافد الجديد نحو بوابة الأبطال نصف القاب الموسم، وبقي النصف الآخر مجهولا في انتظار تحديد أبطاله وسط ترقب حذر من قطبي اللعبة الفيصلي والوحدات.

فقد حظي الحسين – إربد “ثالث الدوري في الموسم السابق 2002″، بلقب بطولة درع الاتحاد في الثاني والعشرين من حزيران (يونيو)، بعد ان تغلب على فريق شباب الحسين في النهائي 2-1، وسبق له وان اطاح بالوحدات حامل اللقب بذات النتيجة في دور الأربعة.

وبعدها بأربعة أيام اي في السادس والعشرين من الشهر ذاته كان الحسين إربد طرفا في نهائي كأس الأردن المقرر من الموسم الماضي 2002، وتأخر هذا النهائي عن موعده لعدة أشهر، لكن الفيصلي فاز في المباراة 1-0، وحظي بالتالي باللقب حارما “غزاة الشمال” من فرحة جديدة ومبقيا عقدة الوصافة ملازمة لهذا الفريق.

وباستثناء لقب بطولة درع الاتحاد العام 1994 على حساب الفيصلي 2-1، فان الحسين إربد حظي بالمركز الثاني في بطولة الدوري أعوام 1980 و1987 و1992 ووصيفا في بطولة كأس الأردن أعوام 1987 و1990 و2001 و2002 ووصيفا في بطولة درع الاتحاد ست مرات أعوام 1984 و1988 و1990 و1992 و1996 و1998 ومرة واحدة في بطولة كأس الكؤوس العام 2002، إلا أن عقدة المركز الثاني قد حلت بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي الكأس، ففي لقاء كأس الكؤوس وهو الذي يشكل انطلاقة الموسم الجديد ويجمع بين بطلي الدوري والكأس أو بطل الدوري ووصيف بطل الكأس في حالة جمع فريق واحد بطولتي الدوري والكأس معا كما حدث يومها، استطاع الحسين إربد أن يحظى بكأس البطولة بعد أن قلب خسارته بهدف إلى فوز بهدفين احدهما بمواصفات “ذهبية” وفي الدقيقة الأولى من زمن الوقت الإضافي الأول، ليحتفل انصار الفانيلة الصفراء بلقبين في غضون ثمانية أيام تكريسا لمفهوم “لكل مجتهد نصيب” في موسم كان استثنائيا وتاريخيا وحافلا في مسيرة نادي الحسين.