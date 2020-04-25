الحسين إربد.. يتحصن بالدرع ويزهو بثالث الألقاب

عاطف البزور

إربد – “ذكريات شمالية”… زاوية نطل بها على قرائنا الأعزاء تراعي المتغيرات والمستجدات التي نمر بها.. ونافذة على المسيرة الرياضية في شمال المملكة، نستذكر من خلالها لحظات الفرح والحزن التي عاشتها جماهير الرياضة في شمال الوطن الحبيب.

عرس رياضي

شهدت مدينة إربد حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 30 آب (اغسطس) من العام 2005، عرسا رياضيا بعد استقبالها لفريقها العائد من ستاد عمان الدولي، متوجا بلقب بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم لموسم 2005-2006.

وزاد من فرحة جماهير نادي الحسين باللقب الجديد، أنه تحقق عن جدارة واستحقاق وبعد فوز درامي على حساب فريق النادي الفيصلي وبثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية على اللقب التى جرت على ستاد عمان الدولي برعاية سمو الأمير علي بن الحسين، الذي انتدب عنه أمين عمان الكبرى نائب رئيس الاتحاد م.نضال الحديد، الذي توج الحسين باللقب والفيصلي بالميداليات الفضية.

واحرز الحسين اللقب الثالث في مسابقة درع الاتحاد الاردني لكرة القدم، اثر تغلبه على فريق الفيصلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي تابعها اكثر من 7 الاف متفرج.

وتقدم الفيصلي بهدف مبكر عن طريق قصي ابو عالية في الدقيقة 13، ولم يتمكن من زيادة غلته في الوقت المتبقي من الشوط الأول رغم ان السيطرة الميدانية كانت لصالحه.

وظهرت أفضلية فريق الحسين في الشوط الثاني، الذي ادرك التعادل بعد مرور 14 دقيقة حيث تمكن ابراهيم الرياحنة من تسجيل هدف التعادل (59)، ورجح البديل عمر عثمانة كفة الحسين بهدف ثان (79)، وقضى انس الزبون على آمال الفيصلي في التعويض قبل دقيقتين من النهاية بتسجيله الهدف الثالث.

واحرز الحسين اللقب للمرة الثالثة بعد عامي 1994 و2003، وثأر بالتالي من الفيصلي الذي هزمه في الدور الأول من البطولة 3-0.