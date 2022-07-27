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الحسين إربد يتعاقد مع المحترف الكولمبي كالديرون

9:42 م2022-07-27

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أعلن نادي الحسين إربد، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المحترف الكولومبي كالديرون، لتمثيل فريق كرة القدم خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.
ولعب كالديرون في الأشهر الماضية في صفوف فريق نادي سحاب، قبل أن يفسخ عقده وينتقل للعب في الحسين إربد.
كما أعلن الحسين إربد أيضا عن التعاقد مع اللاعبين المحليين: إبراهيم الجوابرة، ومحمد أبو عرقوب، لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ولعب أبو عرقوب خلال مرحلة الذهاب مع فريق الصريح، فيما سبق للجوابرة وأن احترف في الأشهر الماضية في الدوري العماني، قبل أن يعود إلى الأردن ويلتحق بفريق الحسين.

9:42 م2022-07-27
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