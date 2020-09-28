الحسين إربد يتفق مع مبيضين والتعليمات تمنع

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

توصل نادي الحسين إربد، إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب عصام مبيضين، للعب في صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يصطدم الفريق بالتعليمات التي تمنع ذلك.

وسبق لمبيضين أن فسخ عقده مع معان قبل عدة اسابيع بالتراضي بين الطرفين.ووفق المعلومات، فقد شهدت الأيام الماضية، اجتماعا لرئيس النادي وعضو إدارة مع اللاعب في عمان، حيث تم التوصل لاتفاق مبدئي، قبل أن يصطدم الطرفان بتسريبات تفيد بعدم قدرة النادي على تسجيل اللاعب في كشوفاته، بسبب منع النادي من التسجيل كعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كون مبيضين كان لاعبا محترفا في معان.

وبدأ الحسين إربد بتوجيه الأسئلة لاتحاد الكرة، للوقوف على التعليمات، ومدى سماحها بتسجيل مبيضين كلاعب هاو على أقل تقدير، هروبا من عقوبة “الفيفا”، وهو أمر يتوقع أن لا يتوافق مع التعليمات.

ويرى الحسين إربد أن تمكنه من تسجيل اللاعب مهند جمجوم قبل عدة اسابيع كلاعب هاو، يتيح لهم تسجيل مبيضين ايضا، قبل أن يتناهى إلى مسامع النادي أن احتراف عصام في فريق معان ربما يمنعه من اللعب للحسين المحروم دوليا، إلا إذا قام النادي بدفع عقوبة “الفيفا” التي فرضت على الحسين إربد بسبب قضية المحترف الكرواتي السابق أدمير.