الحسين إربد يحدد موعد وصول شازيه وهامان.. ويخطط لمعسكر في العقبة

مهند جويلس

عمان – كشف مدير نشاط كرة القدم في نادي الحسين إربد ليث أبو عبيد، عن موعد وصول المدافع المالاوي لورانس شازيه، والمهاجم الكاميروني جاك هامان.

وأشار أبو عبيد في حديثه لـ “الغد”، أن اللاعبين الاثنين سيصلان إلى المملكة بعد غد الاثنين، وسيوقعان على عقديهما مع النادي، عقب اجتياز الفحص الطبي، موضحا بأنهما سيخضعان لاختبار فني في بطولة الدرع، مع وجود إمكانية لعدم استمرارهما في حال لم يقدما المستوى المطلوب.

وجاء التعاقد مع شازيه، بعدما تابع الجهاز الفني لفريق الحسين، مباريات منتخب مالاوي في كأس افريقيا الأخيرة، قبل التواصل معه لتعزيز صفوف الفريق في الخط الخلفي، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية جيدة، فيما جاء التنسيب بالمهاجم هامان، بعد تواصل مدرب الفريق أمجد أبو طعيمة مع أحد أصدقائه المدربين، ومتابعة آخر مبارياته مع فريق المدينة الليبي.

ولفت أبو عبيد إلى أن الفريق أنهى مبارياته الودية التحضيرية لمنافسات الموسم الكروي الجديد، من خلال خوض آخر مباراة ودية أول من أمس مع فريق الجزيرة، انتهت بفوزه بهدف دون رد.

وحقق فريق “الغزاة” الفوز في 4 مباريات من أصل 5 مباريات ودية لعبها مؤخرا، إذ سجل نتيجة الفوز على فريق الجزيرة في مناسبتين (2-1 و1-0)، وعلى منتخب الشباب بهدف نظيف، وعلى فريق الرمثا (2-1)، مقابل التعادل أمام فريق شباب الأردن بهدف لمثله.

وأضاف أبو عبيد: “ننظر إلى المباريات الودية في أكثر من جانب، بهدف تعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات، والفريق وصل إلى مرحلة جيدة من التطور والإنسجام داخل المستطيل الأخضر، والنتائج لا تهمنا بقدر ما نريد أن يتطور المستوى الفني في الفريق”.

وأوضح أبو عبيد، أن الفريق يحقق الفوز بأقل مجهود خلال المباريات الودية، وهو ما لم يحدث معه خلال السنوات الماضية، مبينا بأن بطولة الدرع ستكون تكميلية لمرحلة الفريق في الاستعداد لبطولة الدوري، والتي تتمتع بصبغة رسمية أكبر من حيث المنافسة والاستعداد بجدية.

ووقع الفريق في بطولة الدرع ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من السلط، شباب العقبة والصريح، وعن ذلك قال أبو عبيد: “مجموعتنا جاءت متوازنة وليس بقوة المجموعة الثانية، وإمكانية التأهل كمتصدر عنها واردة بقوة في ظل تحضيرنا الجيد، وسندخل جميع بطولات الموسم من أجل المنافسة فقط”.

ولم ينته فريق الحسين من إبرام التعاقدات خلال الفترة الحالية، بحسب ما أكده مدير نشاط الكرة في النادي، مشيرا إلى أن بطولة الدرع ستكشف بعض المراكز التي ستكون بحاجة لتعزيز إن وجدت، مع إشارته إلى أن الفريق سيجلب لاعبا أجنبيا في مركز الارتكاز، إضافة إلى التعاقد مع لاعب محلي في مركز الظهير الأيسر.

وارتأى الجهازان الفني والإداري إقامة معسكر تدريبي للفريق في مدينة العقبة، عقب ختام بطولة الدرع، لكي يبقى الفريق على أهبة الاستعداد لانطلاق بطولة الدوري في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وأكد أبو عبيد أن الفريق يريد الاستمرار وعدم التوقف بعد بطولة الدرع وقبل بداية الدوري، وأن النادي كان يريد إقامة معسكر تدريبي في الخارج، لكن الظروف حالت دون ذلك، مبينا بأن الفريق سيواصل الاستعداد بعد الدرع، كما هو حال فرق الوحدات والفيصلي والرمثا التي ستشارك في بطولة القدس والكرامة في فلسطين.

وتابع: “كانت من ضمن خطط اللجنة المؤقتة برئاسة عامر أبو عبيد، أن يتم رفع العقوبة عن النادي، ومنحه حرية تسجيل اللاعبين، وهذا ما سيمنح المنظومة بأكملها الراحة والطمأنينة من أجل الإبداع وحصد الألقاب، للمشاركة في البطولات الآسيوية خلال السنوات المقبلة”.

وبين أبو عبيد أن الزي الجديد الذي أعلن عنه النادي، سيصل للفريق بعد بطولة الدرع، وسيواصل النادي طباعة أسماء اللاعبين باللغة العربية كما كان في الموسم السابق، مشيرا إلى أن الفريق سيرتدي لباسا مغاير في بطولة الدرع، ودون أسماء على قمصان اللاعبين.

الجدير بالذكر أن النادي تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المحليين في الفترة الماضية، وفي مختلف المراكز، وهم الحارس عبد الله الزعبي، حجازي ماهر، رواد أبو خيزران، أدهم القرشي، إبراهيم سعادة، مصعب اللحام، محمود موافي، محمد أبو رزق “بوغبا”، وعبدالله العطار، إضافة إلى اللاعبين الأجنبيين شازيه وهامان، كما جدد عقود أبرز اللاعبين في الموسم الماضي أمثال سعد الروسان ومصطفى كزعر.

وتزامنا مع إعلان إربد كعاصمة للثقافة العربية، حرصت إدارة النادي مؤخرا، على تشكيل لجنة ثقافية برئاسة الدكتور طي الحتاملة، مهمتها إعداد برنامج خاص بهذه المناسبة بالتعاون مع مؤسسات إربد المجتمعية، باعتباره الحسين إربد نادي ثقافي اجتماعي رياضي.