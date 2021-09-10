الحسين إربد يخاطب “فيفا” بشأن تيتا

عمان – الغد – خاطب نادي الحسين إربد يوم أمس الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للرد على الشكوى التي سبق وأن تقدم بها المدير الفني السابق لفريق الكرة الروماني فلوريو تيتا.

وأكد أمين سر النادي حسين شهابات، أن الرد وصل إلى الاتحاد الدولي يوم أمس، والذي ارسله بدوره إلى المدرب الروماني، للاطلاع عليه، ومن ثم الرد على ما جاء فيه، تمهيدا لاصدار الحكم في القضية.

وكان تيتا طالب الحسين إربد، بملغ 114 ألف دولار، بعد إقالته من منصبه خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين للموسم الحالي. -(أخبار النجوم)