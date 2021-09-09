الحسين إربد يخاطب “فيفا” بشأن قضية “تيتا”.. الوحدات ينافس الهلال آسيويا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الحسين إربد يخاطب “فيفا” بشأن تيتا

خاطب نادي الحسين إربد يوم أمس الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للرد على الشكوى التي سبق وأن تقدم بها المدير الفني السابق لفريق الكرة الروماني فلوريو تيتا.

وأكد أمين سر النادي حسين شهابات، أن الرد وصل إلى الاتحاد الدولي يوم أمس، والذي ارسله بدوره إلى المدرب الروماني، للاطلاع عليه، ومن ثم الرد على ما جاء فيه، تمهيدا لاصدار الحكم في القضية.

وكان تيتا طالب الحسين إربد، بملغ 114 ألف دولار، بعد إقالته من منصبه خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين للموسم الحالي.

هاني يخضع لتدريبات بدنية ويلتحق بالمباريات غدا

يخضع المحترف الأردني في فريق غابالا الأذري لكرة القدم عمر هاني، لتدريبات بدنية قوية، تمهيدا لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان هاني التحق رسميا بتدريبات الفريق الأذري، قبل حوالي عشرة أيام، بعد توقيعه رسميا على كشوفات الفريق الذي يسعى لتجهيز اللاعب بشكل كامل، قبل الزج به في التشكيلة الأساسية في المباريات.

وقال هاني في تصريح لـ”الغد” إن يوم غد السبت، سيشهد حضوره مع الفريق في مباراته التي تجري ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري، متوقعا ألا يشارك في التشكيلة الأساسية، لعدم الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

واضاف: ربما اشارك في المباراة لدقائق معدودة، للدخول في الأجواء، تمهيدا للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

الحسين إربد: اسم ياسر سقط سهوا

أكد نادي الحسين إربد، أن خطأ في إعداد كشف الرواتب، تسبب في عدم تسلم لاعب فريق كرة القدم أحمد ياسر راتبه الشهري قبل عدة أيام، وبالتالي سقوط اسم اللاعب سهوا من الكشف.

وكان ياسر تفاجأ اثناء تسليم الرواتب، بعدم وجود اسمه في الكشف، الأمر الذي أثار غضبه وتساؤلاته، ودفعه لاجراء اتصالاته مع الإدارة لمعرفة السبب.

اللجنة المؤقتة في النادي قامت أول من أمس بتصحيح الخطأ، وتسليم اللاعب راتبه الشهري، مبدية اعتذارها عما حصل، ومجددة اعتزازها باللاعب وزملائه.

الفيصلي يهنئ بلقب كأس العرب للسيدات

هنأ النادي الفيصلي، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، بمناسبة فوز منتخب السيدات بلقب كأس العرب.

وقال الفيصلي على موقعه الرسمي على “الفيسبوك” : ” تتقدم الهيئة المؤقتة لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجماهير، بالتهنئة والتبريك إلى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، و لنشميات منتخب السيدات بمناسبة حصولهم على لقب كأس العرب، متمنيا التوفيق للمنتخبات في المشاركات المقبلة.

الوحدات ينافس الهلال السعودي على الأفضل آسيويا

دخل فريق الوحدات لكرة القدم في منافسة مع فريق الهلال السعودي، على جائزة أفضل فريق في منطقة غرب آسيا، خلال شهر اب (أغسطس) الماضي.

وينظم الاتحاد الآسيوي تصويتا على موقعه الرسمي،لاختيار الفريق الأفضل خلال الشهر الماضي، حيث يغلق باب التصويت عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد السبت.

كما يشارك في السباق نحو لقب الأفضل فريق سحاب، الذي قدم مستويات جيدة خلال الشهر الماضي.

وحتى ظهر يوم أمس، تصدر فريق الهلال السباق، وسط مطارده من فريق الوحدات، فيما حل في المركز الثالث الفيحاء السعودي، ثم سحاب، فيما جاء خامسا وسادسا فريقا تشرين وحطين السوريين ، وحل العين الإماراتي سابعا.

ويشهد الموقع اقبالا على التصويت، ما يعني احتمالية احداث تغييرات على ترتيب الفرق، خلال الساعات المقبلة التي تسبق إغلاق باب التصويت.

الكويت يتسلح بـ 4 محترفين استعدادا للسلط

تسلح فريق الكويت الكويتي، بأربعة محترفين أجانب، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة، والتي من أبرزها مواجهة فريق السلط، يوم 21 الحالي، في إطار منافسات الدور الثاني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتعاقد الكويت مع اللاعب النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي الأسبق، والمهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني، إضافة للأسترالي ماكجوان، والمغربي مهدي برحمة.

ويبدأ فريق الكويت مبارياته في بطولة كاس الأمير يوم الأحد المقبل، بلقاء فريق الساحل، في لقاء يتوقع أن يشهد رصدا من قبل المدير الفني لفريق السلط جمال ابو عابد.

الصريح والطرة يخاطبان الاتحاد للسماح بدخول جمهوريهما مجانا

خاطب ناديا الصريح والطرة، اتحاد كرة القدم، للسماح لجماهيرهم، بحضور المباريات البيتية للفريقين في دوري الدرجة الأول مجانا.

وطالب الناديان بإلغاء التذاكر في مباريات الفريقين التي تقام على ملعبيهما، تقديرا لدور جماهيرهم الداعم والمساند.

وكانت أنباء تحدثت ايضا عن طلب من ناديي بلعما والسرحان، بشأن الغاء التذاكر في المباريات البيتية.