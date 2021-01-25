الحسين إربد يرصد 3 مدربين أجانب

عمان – الغد – رصد نادي الحسين 3 مدربين أجانب (عربيان وأوروبي)، أملا في تعيين أحدهم للإشراف على تدريب فريق كرة القدم، خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

الحسين الذي فضّل عدم الحديث عن هوية المدربين الثلاثة، بدأ قبل أيام في اجراء المفاوضات مع مدربين عربيين، ومدرب أوروبي، بانتظار حسم هوية المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر في النادي، أن الإدارة لا تفضل حاليا التعاقد مع مدرب محلي، ما دفعها لمفاوضة مدربين أجانب، مع وضع المدرب المحلي كخيار أخير، رغم الترجيحات بالتوجه لمدرب أجنبي.

إلى ذلك، يتجه الحسين اربد، لتجديد عقد اللاعب مصطفى كمال، حيث جرىت مفاوضات ايجابية، بانتظار التوقيع خلال ساعات.

وكان كمال انضم للحسين اربد خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين في الموسم المنتهي، قادما من شباب الأردن. – (أخبار النجوم)