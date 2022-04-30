الحسين إربد يسعى لمواصلة التقدم في مواجهة سحاب الليلة

مهند جويلس

عمان – يتطلع فريق الحسين إربد للبقاء في صدارة ترتيب دوري المحترفين لموسم 2022، عندما يرحل إلى عمان لملاقاة فريق سحاب عند الساعة العاشرة والنصف الليلة على ستاد عمان الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة، في مواجهة يتوقع أن تشهد إثارة وندية من الطرفين، لما يمتلكه الحسين وسحاب من أسماء وعناصر مميزة في جميع الخطوط، إضافة إلى رغبتهما المشتركة في الحفاط على سجلهما ببطولة الدوري دون هزيمة لغاية الآن.

ويهدف الحسين المنفرد وحيدا بالصدارة برصيد 7 نقاط، إلى تعزيز الصدارة والوقوف عليها وحيدا، ويأتي ذلك بالفوز والعودة بنقاط المواجهة كاملة إلى دياره، فيما يأمل سحاب المنتشي بتحقيق فوزه الأول في الجولة الماضية على الصريح، بخطف الصدارة والوصول للنقطة الثامنة.

وشهدت مباريات الجولة الحالية فوز معان على السلط بهدف دون رد، وتغلب الرمثا على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مغير السرحان وشباب العقبة بهدف لمثله، وأقيمت عند ساعة متأخرة من مساء أمس مواجهة بين فريقي الفيصلي والصريح، على أن تختتم الجولة يوم الأربعاء المقبل بلقاء شباب الأردن والوحدات على ستاد عمان.

تحد مثير

وتشهد المواجهة تحديا خاصا ومثيرا للمدربين جمال محمود وأمجد أبو طعيمة على خط التماس، واللذان يسعيان لفرض أفضليتهما مؤخرا على الساحة المحلية باعتبارهما من أكثر المدربين نجاحا بالنتائج، إضافة إلى أسلوب اللعب والأداء مع أي كتيبة يتوليان قيادتها.

وتقابل المدربان وجها لوجه في مرتين سابقتين ببطولة الدوري، ونجح أبو طعيمة في تحقيق الفوز بكلتا المواجهتين، وذلك عندما كان مدربا للجزيرة في الموسم 2020 والآخر مدربا للرمثا، وهو ما يمنح أبو طعيمة دافعا معنويا إضافيا قبل لقاء الليلة، إضافة إلى ميل الكفة لصالح الحسين في تاريخ المواجهات بين الفريقين، بتحقيق 4 انتصارات من أصل 8 مباريات، مقابل 3 تعادلات وفوز وحيد لسحاب.

ويدخل لاعبو الحسين المواجهة في ظل ظروف إيجابية واستثنائية بعد نشوة الانتصار الأخير على جاره الرمثا في الجولة الماضية بـ “ديربي الشمال”، إذ تصاعد الانسجام والتناغم بين اللاعبين داخل الملعب، إضافة إلى تميز الفريق عن غيره من الفرق بالحفاظ على نظافة الشباك لغاية اللحظة، دون تلقي أي هدف.

ومن المتوقع أن يواصل محمود الكواملة في مركز حراسة المرمى، إلى جانب رباعي الدفاع المتميز أدهم القرشي، حجازي ماهر، رواد أبو خيزران ومصطفى كمال، وتقدم إبراهيم سعادة وسعد الروسان في منتصف الملعب، مع تواجد ثلاثي الوسط الهجومي محمد موالي ومصعب اللحام وسيف درويش، ومن أمامهم المهاجم الوحيد فارس غطاشة.

من جهته، يدخل سحاب الموسم الحالي بطموحات مختلفة عن المواسم الماضية، بعد أن تعاقد مع عدد كبير من النجوم (محليين وأجانب)، وهو ما أظهر قوة الفريق في بطولة الدرع رغم الوداع المبكر من البطولة، إلا أن النتائج في بطولة الدوري ليست جيدة، لكن المدرب محمود ورجاله يطمحون لعدم الخسارة مرة أخرى، والتقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب الذي سيعزز من حظوظ الفريق في تحقيق أهدافه في الموسم الحالي. ويبرز في صفوف الفريق ربيع عز الدين بين الخشبات الثلاث، ومن اليمين لليسار في الدفاع كل من عصام سميري، جبر خطاب، عثمان ندايي وفادي الناطور، وفي المنتصف كل من أحمد طنوس وعون المحارمة، وعلى طرفي الوسط الهجومي أحمد العيساوي ويزن ثلجي ويتوسطهما ماكسويل باكوه، وفي المقدمة وحيدا دييجو كالديرون.

مغير السرحان 1 شباب العقبة 1

خطف مغير السرحان تعادلا ثمينا من أمام ضيفه شباب العقبة، بعد أن أحرز لاعبه البديل أحمد أبو صعيليك هدفا قاتلا في الوقت بدل من الضائع من المباراة، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء أول من أمس.

وبعد أن تقدم العقبة برأسية محيسن أبو جبلة عند الدقيقة 26 من زمن اللقاء، فشل الفريق بترجمة أفضليته وتعزيز الهدف بآخر على مدار شوطي اللقاء، ليفاجئ أبو صعيليك الجميع بهدف قاتل قاد به فريقه مغير السرحان لتحقيق التعادل الثالث على التوالي.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى، في ظل أفضلية للعقبة واهتمام بالاختراق من الأطراف، والتي استطاع من إحداها تسجيل هدف المباراة الثمين، بعد عرضية متقنة من أنس أبو طعيمة، وضعها أبوجبلة برأسية متقنة على يسار حارس المرمى.

وأهدر العقبة العديد من الفرص، في الوقت الذي بدا فيه مغير السرحان منغلقا على نفسه، والدفاع من وسط الملعب، والاعتماد على الكرات المرتدة التي لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس الأسمر، فيما فرض العقبة سيطرته على مجريات الحصة الثانية، وشكل خطورة على مرمى مغير السرحان، الذي عانى من التراجع غير المبرر، وأهدر له المحترف فارغاس فرصتين محققتين، ودفع الثمن فريقه العقبة، عندما تابع البديل أبوصعيليك الكرة المرتدة من دربكة إلى مرمى الأسمر، ليصل العقبة إلى النقطة الخامسة، فيما رفع مغير السرحان رصيده إلى 3 نقاط.