الحسين إربد يعزز صدارته بالفوز على سحاب بدوري المحترفين

عزز فريق الحسين إربد صدارته بدوري المحترفين، بعد تجاوزه مستضيفه سحاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة الرابعة من البطولة.

وتقدم الحسين بالنتيجة عند الدقيقة 26 عبر المدافع رواد أبو خيرزان، بعد متابعته لضربة الجزاء التي تصدى لها حارس سحاب ربيع عز الدين، قبل أن يعدل سحاب النتيجة عند الدقيقة 30 عبر المدافع عثمان ندايي، ليعود الحسين ويتقدم بالنتيجة عبر اللاعب سيف درويش بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع حجازي ماهر النتيجة للحسين عند الدقيقة 64، ليحافظ الحسين على صدارته بالوصول للنقطة العاشرة، فيما تجمد الرصيد النقطي لحساب عند النقطة الخامسة وفي المركز السادس.

وتختتم مواجهات الجولة الرابعة مساء الأربعاء المقبل بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب والحسين إربد على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء.