الحسين إربد ينتشي بالصدارة .. انخفاض المعدل التهديفي.. وصدارة الهدافين “أجنبية”

مهند جويلس

عمان – انفرد فريق الحسين إربد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن حسم ديربي الشمال بفوز غال وثمين على حساب جاره الرمثا بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده وحيدا في الصدارة برصيد 7 نقاط، بعد مرور 3 جولات على انطلاقة البطولة بنسختها الـ 75.

وأقنع الحسين في مباراة قمة الجولة، التي أحوال جوية غير عادية، نتيجة الغبار الذي غطى الملعب وقوة الرياح، إلا أن اللقاء أوفى بوعوده وسط محاولات مميزة من الطرفين.

وشهدت نتائج الجولة مواصلة شباب الأردن صحوته وتحقيق فوز ثان على التوالي جاء على حساب السلط بهدف دون مقابل، فيما حرم معان نظيره الجزيرة من الفوز الأول له بالبطولة بالتعادل بهدف لمثله، وظهر مغير السرحان بصورة طيبة أمام الفيصلي وعاد من عمان بنقطة بعد تعادل بهدف لمثله، واختتم سحاب مباريات الجولة بفوز مهم خارج قواعده على حساب الصريح بهدف نظيف.

وتستعرض “الغد” في التقرير التالي أبرز مشاهد الجولة الثالثة من بطولة الدوري، والتي اتسمت بضعف معدل التهديف، فيما شهدت الجولة غياب الوحدات مرة أخرى بسبب مشاركته بدوري أبطال آسيا، وتأجيل مباراته أمام شباب العقبة لإشعار آخر، على أن يبدأ مشاركته في البطولة اعتبارا من الجولة المقبلة أمام شباب الأردن.

صدارة “حسينية”

وبعد تعادل سلبي في الجولة الماضية، عاد فريق الحسين المدجج بالنجوم في الموسم الحالي، وكسب نقاط مواجهته أمام الرمثا حامل لقب الدوري بنسخته الماضية، بهدفين سجلهما فارس غطاشة وإبراهيم سعادة، ليتمكن المدرب أمجد أبو طعيمة ورجاله من الانفراد في صدارة البطولة، في رحلة نحو المنافسة على اللقب.

وشهدت المواجهة التي أقيمت على ستاد الحسن الدولي مساء الجمعة الماضي، الحضور الجماهيري الأكبر في الجولة الثالثة، لا سيما من جانب “الملكي” باعتبار المباراة على أرضه، ليحقق الحسين أول فوز على الرمثا منذ إياب الموسم 2015-2016.

ومثلما حقق الحسين فوزه الأول منذ سنوات طويلة أمام الرمثا، استطاع سحاب على الملعب نفسه تحقيق فوزه الأول تاريخيا على مستضيفه الصريح في دوري المحترفين، بهدف دون رد جاء عبر هدافه الكولومبي دييجو كالديرون من تسديدة بعيدة متقنة.

وكسر المدرب جمال محمود عقدة الصريح التي لازمت سحاب خلال موسمين ماضيين، وحقق فوزا ثمينا هو الأول أيضا له في الموسم الحالي، فيما حاول الصريح مرارا وتكرارا تعديل النتيجة دون أن يتمكن من ذلك، ليسجل الفريق الخسارة الثانية على التوالي، رغم أنه الفريق الأقوى هجوميا لغاية اللحظة بدوري المحترفين بواقع 5 أهداف.

وسجل معان النقطة الأولى له أمام الجزيرة في تاريخ مواجهات الفريقين بعد سيطرة “جزراوية” على مباريات الموسمين الماضيين، في مباراة شهدت تقدم معان في النتيجة عبر خالد الردايدة، قبل أن يعدل محمد الباشا الكفة للجزيرة، ويحصل الفريق على نقطته الأولى.

وواصل شباب الأردن صحوته وسجل الفوز الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب السلط بهدف جاء بإمضاء المهاجم البرازيلي الهداف دوجلاس، ليمضي في وصافة الترتيب بتشكيلة تميزت بالاستقرار الفني مقارنة بالموسم الماضي، مع بعض التغييرات الطفيفة على بعض المراكز.

الحديد والفيصلي يفترقان

3 جولات فقط، كانت كافية لإنهاء مسيرة المدير الفني لفريق الفيصلي محمود الحديد مع “الأزرق”، والذي أعاده خلال فترة وجيزة إلى منصات التتويج عبر بطولتي الكأس والدرع، إلا أن التعادل في المباراتين الماضيتين لم يرض الجماهير ومجلس الإدارة المؤقتة، رغم الآمال العريضة التي تم وضعها على الحديد وجهازه المعاون، واستمرار سلسلة اللاهزيمة مع الفيصلي ببطولة الدوري وصولا للمباراة السابعة على التوالي أمام مغير السرحان.

وخسر الفيصلي نقطتين ثمينتين في السباق على الصدارة بعد التعادل أمام مغير السرحان بهدف لهدف، ورغم تقدم الضيوف بالنتيجة من علامة الجزاء عبر صهيب أبو هشهش، وتعديل الكفة من قبل مدافع الفيصلي براء مرعي في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن المباراة أبرزت طموح فريق جديد في عالم المحترفين بعد مستوى مميز من طرف مغير السرحان بقيادة المدرب خالد الدبوبي.

شذرات وكواليس

– شهدت الجولة الثالثة تواجد الحكمة صابرين العبادي ضمن الطاقم لمباراة الفيصلي ومغير السرحان، كثاني سيدة تتواجد في مباريات دوري المحترفين الحالي، بعد تواجد شقيقتها إسلام في مباراة الحسين إربد ومعان بالجولة الماضية، مع احتمالية الزج بسيدة لإدارة مباريات في الجولات المقبلة كحكم ساحة.

– حافظ حارس مرمى نادي الحسين محمود الكواملة على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، ليصبح فريقه الوحيد من بين الفرق التي خاضت مباريات في البطولة الذي لم تهتز شباكه لغاية اللحظة.

– اشتكى رئيس نادي الصريح عمر العجلوني عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام سحاب، حيث وضح 3 حالات من المباراة، أثرت على نتيجة اللقاء ومنها لمسة يد من قبل لاعب من الفريق المنافس، جاء منها هدف المباراة الوحيد، مع إشارته إلى أن تواصل دائرة التحكيم معه والاعتراف بالأخطاء غير كاف لحل هذه المشكلة.

– أشادت الجماهير المحلية بمستوى المعلق الشاب يزن لبابنة بعد توليه مهمة التعليق على مباراة ختام الجولة بين سحاب والصريح، وهو الذي يعلق على مباراة كاملة للمرة الأولى في موسمه الأول مع القناة الرياضية، بعد أن قام بالتعليق على شوط في بطولة الدرع بين شباب العقبة والصريح، وشوط آخر بين الرمثا والصريح في دوري المحترفين.

– اشتكت الجماهير من الأصوات التي تصدر من خارج ملعبي ستاد عمان وستاد الحسن خلال مباريات الجولة الحالية، إذ إن فعاليات رمضانية تقام داخل أسوار المدينة وبأصوات عالية، أثرت على سماع صوت المعلقين والتفاعل مع أحداث المباراة من قبل الحاضرين في الملعب.

– تمكن معان من تحقيق أول نقطة في تاريخ مواجهته أمام فريق الجزيرة، ليكسب نقطة واحدة على الأقل أمام جميع فرق دوري المحترفين الذي واجهها من قبل، بعد صعوده للمرة الأولى للأضواء في الموسم 2020.

– تعد الجولة الثالثة الأضعف من الناحية التهديفية لغاية اللحظة في البطولة، برصيد 8 أهداف فقط، وذلك بعد أن تم تسجيل 13 هدفا في الجولة الثانية، و11 هدفا في الجولة الأولى، لترتفع حصيلة الأهداف في دوري المحترفين لغاية اللحظة إلى 32 هدفا.

– حرصت العديد من الفرق على حمل يافطات تهنئ من خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا، وعودته إلى أرض الوطن.

– شهدت الجولة الحالية غياب المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد عن متابعة المباريات من الملعب، وتواجد مساعده المدرب حسونة الشيخ بدلا منه، لرصد أبرز اللاعبين قبل إعلان أسماء القائمة المشاركة في تصفيات نهائيات آسيا الشهر المقبل.

صدارة الفرق والهدافين

وتشارك في قائمة صدارة الهدافين للأسبوع الحالي لاعبان هما البرازيلي دوجلاس (شباب الأردن) والكولومبي دييجو كالديرون (سحاب) برصيد 3 أهداف لكل منهما، وسجل هدفين كل من حمزة الدردور (الرمثا) ومعاذ محمود (الصريح) وخضر الحاج (الجزيرة)، فيما سجل هدفا واحدا كل من صهيب أبو هشهش، أحمد السليم وحسام العواجي (مغير السرحان)، أمين الشناينة وبراء مرعي (الفيصلي)، فارس غطاشة، إبراهيم سعادة، حجازي ماهر ومصعب اللحام (الحسين إربد)، هادي الحوراني وبشار ذيابات (الرمثا)، محمد أبو عرقوب، علي أبو عبطة (الصريح)، محمد طنوس (السلط)، أسامة عقار وفرج المزينة (شباب العقبة)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة (معان)، وهدف بالخطأ في مرماه من لاعب معان أيسر صباح.

مباريات الجولة الرابعة

الأربعاء: معان – السلط 22:30 (ستاد الأمير محمد)

الخميس: الرمثا – الجزيرة 22:30 (ستاد الحسن)

الجمعة: مغير السرحان – شباب العقبة 22:30 (ستاد الأمير محمد)

السبت: الفيصلي – الصريح 22:30 (ستاد عمان)

الأحد: سحاب – الحسين إربد 22:30 (ستاد الملك عبد الله الثاني)

الأربعاء: شباب الأردن – الوحدات 19:00 (ستاد عمان)

لاعب السلط أحمد أبو كبير يحاول المرور من قائد شباب الأردن محمد ذيب – (تصوير: أمجد الطويل)