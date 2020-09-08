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الحسين اربد يفوزعلى العربي وديا بالكرة

منذ 35 دقيقة

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اربد – الغد – فاز نادي الحسين على شقيقة نادي العربي إربد بنتيجة 6-1 في مباراة كرة القدم الودية التي جرت يوم الاثنين على ملعب النادي ضمن تحضيراته لاستئناف دوري المحترفين الذي يحتل فيه فريق الحسين مركز الوصافة برصيد (11) خلف الوحدات صاحب الصدارة بـ”12″ نقطة.
وجاءت اهداف الحسين عن طريق المحترف مايكل وامية المعايطة وكل منهما سجل “هدفين” وشريف النوايشة ومحمد موالي.
ومن المقرر ان يكون فريق الحسين قد خاض لفاء مماثل امام جاره فريق الجليل امس مختتما تحضيراته للمباريات الرسمية بالدوري حيث يستهل مشواره باستضافة فريق معان على ستاد الحسن يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.
ويتطلع فريق الحسين إلى مواصلة انطلاقته القوية في الدوري والدخول بقوة على خط المنافسة هذا الموسم.
وبدأ الفريق بقيادة مدربه الوطني عثمان الحسنات الدوري بطريقة مثالية فحقق ثلاثة انتصارات وتعادلين من خمسة مباريات وضعته بالمركز الثاني خلف الوحدات برصيد “11” نقطة.

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