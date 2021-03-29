“الحسين للسرطان” تجدد اتفاقيتها مع “باسيفيك انترناشيونال لاينز”

عمّان – للعام السادس على التوالي، جددت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقيتها مع شركة باسيفيك انترناشيونال لاينز-الأردن، وذلك بهدف دعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وجاء بموجب الاتفاقية التي تم توقعيها بين مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، والرئيس التنفيذي لشركة باسيفيك انترناشيونال لاينز- الأردن، السيد غصوب قعوار، إضافة دينار واحد على كل فاتورة لعملاء الشركة، في لفتة إنسانية من قبلهم.

وحول ذلك، قالت نسرين قطامش: “نثمن دور شركة باسيفيك انترناشيونال لاينز واستمرار دعمها لرسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ونشكر مبادرتها في تعزيز روح العطاء بين عملائها، وبدورنا نؤكد أهمية استمرار دعم القطاع الخاص لقضية السرطان والوقوف إلى جانب من أهم بأمس الحاجة لذلك، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة الني نمر بها”.

وحول ذلك قال غصوب قعوار: “نحن فخورون لدعمنا مركز الحسين للسرطان فهو صرح طبي عريق يتميز بتقديمه أجود أنواع الرعاية الطبية ومتابعة الصحة النفسية للمرضى، وإن دعم هذه المؤسسة هو واجب علينا للمحافظة على مستوى الخدمات الصحية التي يوليها المركز للمرضى، والتوعية حول السرطان للناس عامة.”