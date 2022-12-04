الحسين للسرطان تخرج طلاب الثانوية العامة من مرضاها

خرّجت مؤسسة الحسين للسرطان 18 طالباً وطالبة من الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2022، ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، بدعم من وزارة التربية والتعليم وشركة زين الأردن.

وكرمت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش خلال الحفل، الذي أقيم في مقر المؤسسة الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وثمنت قطامش تعاون شركة زين ومساهمتها في تشجيع الطلبة لتحقيق طموحهم، مشيرة إلى حرص المؤسسة على توفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والنجاح في مستقبلهم.

ودأبت شركة زين الأردن الراعي الرسمي لبرنامج التوجيهي، منذ عام 2016 على دعم هذا الحفل في إطار شراكتها الممتدة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة التي تعنى بالقطاع الصحي في المملكة، حيث صنفت شركة زين كمتبرع متميز للمؤسسة والمركز.

ويغطي الدعم المقدم من زين جزءا من تكاليف الرسوم الجامعية لطلبة الثانوية العامة، والتبرع بأجهزة حاسوب محمولة (لابتوب) لعدد من الطلبة، لمواصلة دراستهم أثناء تلقي العلاج في المركز دون انقطاع.

يذكر أن برنامج التوجيهي يأتي ضمن برنامج العودة إلى المدرسة التابع للمؤسسة، والذي يُمكّن طلبة التوجيهي المرضى من متابعة دراستهم دون انقطاع، وتقديم امتحاناتهم أثناء وجودهم في المركز تحت إشراف ومراقبة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم. (بترا)