“الحسين للسرطان” تطلق حملة “نحو الحياة” بالشراكة مع “زين”

عمان- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة “نحو الحياة” بالتعاون مع شركة “زين”؛ حيث تهدف الحملة إلى تمكين المواطنين من المساهمة في التبرع بصدقاتهم لمساعدة مرضى مركز الحسين للسرطان حتى نهاية العام؛ إذ تدعم “زين” هذه الحملة كعادتها كل عام.

وفي هذه المناسبة، شكرت نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان شركة “زين” على دعمها المميز لحملة “نحو الحياة” للعام السادس عشر على التوالي، وقالت “أتمنى من الجميع دعم حملتنا لمساعدة مرضى السرطان غير المقتدرين ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وذلك من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS تحتوي على كلمة حياة أو Life إلى الرقم 97070 عبر شبكة زين للتبرع بدينار، أو إرسال الرسالة ذاتها إلى الرقم 97075 للتبرع بخمسة دنانير، وستوجه هذه التبرعات بالكامل لصالح مرضى المركز”.

ويأتي دعم شركة “زين” لهذه الحملة منذ 16 عاماً انطلاقاً من سعيها في المساهمة في إنقاذ حياة الكثير من مرضى السرطان، والتخفيف عنهم، وتقديراً لدور وجهود مؤسسة الحسين للسرطان الفاعلة في علاج مرضى السرطان، على الأصعدة كافة.

ومن الجدير ذكره أن مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة نحو الحياة بالتزامن مع حملة الزكاة “زكاتكم حياتي” التي تطلقها المؤسسة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، بهدف حث المسلمين على توجيه أموال الزكاة لدعم مرضى السرطان الأقل حظاً في مركز الحسين للسرطان. وقد حصلت المؤسسة على فتوى رسمية صادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بجواز تقديم أموال الزكاة لصالحها. وتوضع أموال الزكاة التي تتلقاها المؤسسة في حساب خاص، بدون أن تختلط بالتبرعات الأخرى، وتصرف خلال حَول على علاج المرضى بدون اقتطاع أي منها لمصاريف إدارية.