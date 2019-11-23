“الحسين للسرطان” تكرم “BCI” لدعمها حملة التوعية

عمان- كرمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة BCI، لمبادرتها بدعم حملة تشرين الأول (أكتوبر) الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للعام الحالي التابعة للبرنامج الأردني لسرطان الثدي. وقد تمثل دعم الشركة بتبرعها بعشرة آلاف دينار أردني ستوجه لدعم 250 سيدة أقل حظاً للقيام بفحوصات الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان.

حضر التكريم، نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، وعدي عبده، المدير المالي للمجموعة في شركة BCI، كما تخلل التكريم جولة في مرافق مركز الحسين للسرطان للتعرف على أحدث التقنيات الطبية الموجودة فيه.

كما تضمن الدعم الذي قدمته شركة BCI للحملة إشراك موظفيها في العديد من الأنشطة، وإتاحة الفرصة لهم وللعملاء للتبرع بدينار أو أكثر في فروع BCI المنتشرة في أرجاء الأردن، بالإضافة إلى إضاءة مبنى الشركة الكائن في شارع مكة باللون الوردي على مدار الشهر، وتغيير شعار الشركة على صفحات التواصل الاجتماعي للون الوردي، هذا إلى جانب ارتداء موظفي الشركة قمصانا خاصة تحمل شعار مركز الحسين للسرطان وشعار الحملة الوردي.

وحول هذا الدعم، قالت نسرين قطامش: “نعتز بشراكتنا مع شركة BCI ونقدر جهودها في نشر الوعي حول سرطان الثدي، مما يسهم في الوصول لشرائح المجتمع كافة والتشجيع على القيام بالفحص المبكر الذي ينقذ حياة سيداتنا. كما نؤكد أهمية دور القطاعين الخاص والعام في دعم حملات التوعية التي تحمل أهدافاً إنسانية نبيلة”.

فيما عبر فادي برانسي الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile عن سعادته وفخره بالحملة التي قادتها شركة BCI على مدار الشهر الماضي في كل من الأردن وفلسطين والعراق كجزء من مظلتها لمبادرات المسؤولية الاجتماعية في إطار التوعية بسرطان الثدي، قائلاً: “كلي فخر واعتزاز بالجهود التي قامت بها الشركة لدعم حملة التوعية لشهر تشرين الأول، فنحن نسعى بجد لنكون جزءاً فاعلاً في نسيج مجتمعنا الأردني؛ حيث نؤمن بالرسالة السامية والنبيلة التي تتبناها مؤسسة الحسين للسرطان في عملها لتوفير العلاج والقضاء على مرض السرطان وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع”.

يذكر أن البرنامج الأردني لسرطان الثدي هو برنامج وطني يعمل بقيادة ودعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وينظم العديد من الحملات والنشاطات على مدار العام وفي مختلف محافظات المملكة لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان.