“الحسين للسرطان” توقع اتفاقية مع “المعارف الأهلية”

عمان – وقعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع كلية ومدارس روضة المعارف الأهلية، تم بموجبها ضم جميع طلبة المدرسة من كافة الفئات العمرية إلى تأمين رعاية التكافلي لتغطية علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان.

وقعت الاتفاقية السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والسيدة وفاء شنار، مدير عام كلية ومدارس روضة المعارف الأهلية.

عبّرت السيدة نسرين قطامش عن شكرها للمدرسة ممثلة بإدارتها الكريمة، وثمنت حرصهم على إشراك طلبتهم في التأمين، لافتة إلى ضرورة وضع الصحة على رأس الأولويات، وقالت: “نقدر وعي المدرسة في تحمل مسؤوليتها تجاه مرض السرطان، آخذين بعين الاعتبار أن التأمين لا يقتصر على تغطية تكاليف العلاج فقط في حال الإصابة لا قدّر الله، بل يحمل قيمة إنسانية عظيمة أيضاً؛ حيث يتم توجيه رسوم الاشتراك لتغطية علاج مشتركين آخرين أصيبوا بالسرطان، مما يساهم في ترسيخ معاني العطاء في نفوس الطلبة وذويهم”.

وقالت السيدة وفاء الشنار:”بأنه إنطلاقاً من رسالتنا التربوية وحرصنا على نشر الوعي لدى الطلبة وترسيخ قيم التكافل والتعاضد كان لا بد ومن مسؤوليتنا المجتمعية إشراك طلبتنا بتأمين ممؤسسة الحسين للسرطان “رعاية” حيث يتعمق لديهم الشعور بأهمية دورهم إتجاه المجتمع مهما كان صغيراً وأنه بتعاضدنا معاً نستطيع إحداث التغير المرجو كما وأننا ندرك أهمية هذا البرنامج في تأمين التغطية العلاجية للمؤمن في حال حدوث الإصابة لا قدر الله. ونحن في روضة المعارف ومنذ القدم كان دافعنا دائماً ومنطلقنا الطالب بشكل متكامل.”

من الجدير بالذكر أن مؤسسة الحسين للسرطان قد أنشأت تأمين رعاية بهدف منح مرضى السرطان من مشتركيه فرصة تلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان حصرياً، برسوم اشتراك معتدلة. كما يوفر التأمين لمشتركيه خدمات أخرى مثل الكشف السريري السنوي المجاني، وخصومات على الفحوصات المخبرية وصور الأشعة للمؤمّنين غير المصابين.