“الحسين للسرطان” يتخذ إجراءات احترازية جديدة

عمان– أعلن مدير عام مركز الحسين للسرطان د. عاصم منصور عن اتخاذ إجراءات احترازية جديدة حرصا على سلامة المرضى، وفي ظل المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، قائلاً :” مرضانا الأعزاء لا تخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي نمُر بها بسبب انتشار وباء كورونا، والذي يٌعتبر التحدي الأكبر الذي يٌواجه العالم منذ عقود. وحرصا ً من مركز الحسين للسرطان على سلامة مرضاه، وبعد مراجعة مستفيضة لكافة الأدلة العلمية، والممارسات المتبعة في الدول التي تمُر بنفس الظروف: فقد قررنا إعتماد الإجراءات المؤقتة التالية :

تأجيل كافة العيادات والإجراءات الروتينية وحصرها في الحالات الطارئة فقط. الاستعاضة عن العيادات، بعيادات عن بعُد من خلال الإتصال بجميع المرضى، المجدولين على مواعيد العيادات من قبل الطاقم الطبي.

أيضاً تأجيل العمليات الجراحية غيرالطارئة، والإستمرارفي تقديم خدمة العلاج الكيماوي والشعاعي للمرضى الذين بدأوا العلاج، ما لم يتطلب وضعهم الصحي ذلك . تقديم خدمة الاستشارات من خلال الخط الساخن فيما يتعلق بالأمور الصحية المستعجلة، راجين منكم أن تأخذوا بعين الإعتبار أن هذا الخط مخصص للأمور الملحة فقط.

ما سنعمل على إيصال الأدوية المزمنة الى المرضى في بيوتهم . وستسمر خدمة الرعاية المنزلية للمرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي ذلك.سنقوم باستقبال الحالات الطارئة في قسم الطوارئ ، بعد ان يتصل المريض على الخط الساخن، ويتلقى التعليمات اللازمة من الطاقم الطبي. وسنقوم بالكشف عن جميع المراجعين قبل دخولهم للمركز، وذلك للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

مرة أخرى أؤكد بأن هذه الظروف الحرجة، تفرضُ علينا وضع إجراءات استثنائية مشددة، قد لا تكون مقبولة في الظروف العادية، لكننا نؤمن أنه بتضافر جهود الجميع، وتعاونكم سنجتاز هذه المرحلة االصعبة، وبأقل الخسائر بإذن الله .

وقد شكّلنا خلية لإدارة الأزمة وتضم مختصين من كافة الإختصاصات، بحيث تدرس كل الخيارات المطروحة لوضع الإجراءات الملائمة وفقاً للمستجدات ومن أجل سلامتكم. ولا شك سنوافيكم بكل ما يستجد من إجراءات وتعليمات جديدة نهاية هذا الأسبوع بإذن الله، شاكرين لكم سعة صدوركم وتفهمكم.