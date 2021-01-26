“الحسين للسرطان” يستعرض إنجازات العام 2020

عمان– اشتملت إنجازات مؤسّسة ومركز الحسين للسّرطان لعام 2020، على التوسع في الأبحاث على المستوى المحلي والإقليمي، وإطلاق جائزة الحسين لأبحاث السرطان، والتي تهدف إلى ترسيخ البحث العلمي في مجال السرطان في الوطن العربي.

وأشارت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسّسة ومركز الحسين للسرطان، إلى أن المركز استطاع أن يستمر في تقديم خدماته ل 23 ألف مريض قيد العلاج دون أي انقطاع، بالإضافة إلى المباشرة بعلاج 4,558 مريضا جديدا، وتقديم 47,370 جلسة علاج كيماوي، و44,096 جلسة علاج إشعاعي، وإجراء 50 عملية جراحية للدماغ والأعصاب، و203 عمليات لزراعة نخاع عظم.

وبفضل دعم أهل الخير لرسالة مؤسسة الحسين للسرطان الإنسانية، تم تغطية تكاليف علاج 744 مريضا غير مقتدر من صناديق الخير والزكاة.

واستجابة لتداعيات وباء كورونا، اتخذ مركز الحسين للسرطان الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة مرضى السرطان، حيث قام الكادر الطبي ب 4,840 زيارة منزلية، واستحدث خدمة العيادات عن بُعد للتواصل ومتابعة حالاتهم دون تعريضهم لخطر العدوى.

وفي مجال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، حرص المركز على مساعدة المرضى الطلبة على إكمال تعليمهم، حيث تمكن 402 من المرضى مواصلة التعلم عن بُعد، واستفاد 12 مريضا من برنامج المنح الجامعية، كما تم تحقيق أمنية 182 مريضا في المركز.