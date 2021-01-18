“الحسين للسرطان” يستعرض العام 2020

عمان– اشتملت إنجازات مؤسسة ومركز الحسين للسرطان للعام 2020، على التوسع في الأبحاث على المستويين المحلي والإقليمي، وإطلاق جائزة الحسين لأبحاث السرطان، والتي تهدف إلى ترسيخ البحث العلمي في مجال السرطان في الوطن العربي.

وأشارت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، إلى أن المركز استطاع أن يستمر في تقديم خدماته لـ23 ألف مريض قيد العلاج دون أي انقطاع، إضافة إلى المباشرة بعلاج 4,558 مريضا جديدا، وتقديم 47,370 جلسة علاج كيماوي، و44,096 جلسة علاج إشعاعي، وإجراء 50 عملية جراحية للدماغ والأعصاب، و203 عمليات لزراعة نخاع عظم. وبفضل دعم أهل الخير لرسالة مؤسسة الحسين للسرطان الإنسانية، تم تغطية تكاليف علاج 744 مريضا غير مقتدر من صناديق الخير والزكاة.

واستجابة لتداعيات وباء كورونا، اتخذ مركز الحسين للسرطان الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة مرضى السرطان؛ حيث قام الكادر الطبي بـ4,840 زيارة منزلية، واستحدث خدمة العيادات عن بُعد للتواصل ومتابعة حالاتهم دون تعريضهم لخطر العدوى.

وفي مجال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، حرص المركز على مساعدة المرضى الطلبة على إكمال تعليمهم؛ حيث تمكن 402 من المرضى مواصلة التعلم عن بُعد، واستفاد 12 مريضا من برنامج المنح الجامعية، كما تم تحقيق أمنية 182 مريضا في المركز.

ومن خلال البرنامج الأردني لسرطان الثدي وجهوده في التوعية عن أهمية الكشف المبكر، قامت 18,000 امرأة من مختلف أنحاء المملكة بإجراء فحص الماموغرام.

وقد وصل عدد مشتركي برنامج تأمين رعاية التكافلي إلى 26,792 مشتركا جديدا.

وأعربت سمو الأميرة غيداء عن تقديرها للدور الكبير للداعمين المستمرين لمركز الحسين للسرطان، الذين أسهموا في الوقوف إلى جانب مرضى السرطان، ومساندتهم ورفع معنوياتهم.